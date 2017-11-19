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У дворику в центрі Львова знайшли давні єврейські надгробні плити
22 листопада 2017, 15:25 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
22 листопада у внутрішньому дворику будинкуна площі Галицькій, 15 розпочались розкопки та вилучення єврейських надгробків, які використовувались для мощення подвір'я. Роботами займається Львівський волонтерський центр при Всеукраїнському благодійному єврейському фонді «Хесед-Ар’є», повідомляє Zaxid.net.
За словами волонтерів «Хесед-Ар’є», до них надійшла інформація, що весь внутрішній двір будинку вистелений єврейськими надгробними плитами – мацевами. Зокрема, з цих плит були зроблені сходи до підвального приміщення котельної. Саме звідти волонтери почали діставати перші плити. Загалом у дворі може бути близько сотні мацев.
З якого саме цвинтаря були взяті ці плити, а також коли саме їх використали для мощення подвір’я – наразі невідомо.
За словами Олександра Назара, голови львівського товариства єврейської культури ім. Шолом-Алейхема, роботи у подвір’ї можуть тривати до п’ятниці. Після того, як дістануть плити, їх мають сфотографувати, перекласти написи на них, встановити дати та походження самих мацев. Далі плити мають доставити на Янівський цвинтар.
Як пояснив історик Василь Расевич, після знищення єврейських цвинтарів у Львові під час німецької окупації, надгробні плити використовували як німці, так і пізніше – радянська влада.
«Використовувати мацеви почали ще німці. Ті камені, які мали цінність, були мармурові, наприклад – їх відшліфовували й забирали, вони не нищились. А такими кам’яними мацевами вистеляли вулиці, площі, робили доріжки до якихось об’єктів і так далі. Найбільш драстична подія: коли зняли пам’ятник Леніну і розмонтовували цоколь – то там знайшли вмуровані плити з єврейського цвинтаря», - розповів Василь Расевич.
Це не перший випадок, коли у Львові знаходить мацеви - зокрема, на території нинішнього Краківського ринку, який збудували на місці старого єврейського цвинтаря, а надгробки використали для мощення вулиць та будування підпірних стін. За інформацією Центру міської історії, плитами нагробків з давнього єврейського цвинтаря вимощене також подвір’я тюрми на Лонцького. У 2008 році надгробні плити були знайдені на вулиці Ганни Барвінок. Також мацеви знаходили під час ремонту вулиці Сахарова, який тривав у 2014 році. Цього року уламок мацеви був знайдений на вулиці Сигнівка.
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