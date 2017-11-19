Уламки зруйнованого у Польщі пам'ятника воякам УПА використали для мощення доріг

Рештки пам’ятника воякам УПА у польському селі Грушовичі використали для мощення доріг. За словами війта ґміни Стубно Януша Слабіцького, з ініціативи якого відбувся демонтаж пам’ятника, до таких дій він вдався, бо передбачав, що українці збережуть уламки і «зроблять з них реліквію».

«Каміння були утилізовані. Служать польському суспільству. З них були зроблені дороги» , - повідомив він в інтерв’ю виданню naTemat.pl, інформує Zaxid.net.

Коли журналіст його спитав навіщо так було зроблено, війт відповів: «Я очікував, що бандерівці захочуть зробити з них реліквії і національну святиню. Тому я їм це унеможливив. Цинічно зрештою. У іншій ситуації я повернув би це каміння, але знаючи в якому напрямі це йде, то ми зробили так, як я сказав».

Війт також заявив, що нема найменшого шансу на відбудову цього пам'ятника. За його словами, відбудова можлива тільки у разі зміни влади.

«Хіба що зміниться влада у цьому регіоні. Вдруге такої дурниці не допустимо», - зазначив Слабіцький.

Як інформував ZAXID.NET, 27 квітня 2017 року з ініціативи війта ґміни Стубно у Грушовичах відбувся демонтаж пам’ятник полеглим воякам УПА, який стояв на місцевому кладовищі із 1994 року. Причиною демонтажу стало те, що місцева влада вважала пам’ятник нелегальним. Процес руйнування пам'ятника очолив голова ултраправого Національного руху у Підкарпатському воєводстві Марек Кульпа.

У липні на місці пам’ятника встановили залізний хрест, який раніше був встановлений на зруйнованому меморіалі воякам УПА. Зміст хреста перекрутили, заявивши на його відкритті, що він присвячений «українцям, які не боялись рятувати поляків у 1944-43 роках від загибелі від рук УПА».