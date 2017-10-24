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Невідомі вчинили акт вандалізму над розп’яттям на трасі Київ-Чоп
25 жовтня 2017, 10:18 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 | | Код для блогу | |
У ніч з 20 на 21 жовтня 2017 року невідомі здійснили акт вандалізму та святотатства над розп’яттям на поклонному хресті, який установлений на трасі Київ-Чоп при повороті на смт. Пулини. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Житомирської єпархії.
Як йдеться у повідомленні, цей хрест було встановлено з благословення архиєпископа Житомирського і Новоград–Волинського Никодима перед в’їздом до смт. Пулин.
Невідомі особи жорстоко поламали розп’яття на шматки. Доступ до молитовного вшанування Хреста був відкритий для всіх, тому перешкод злочинці не мали.
1 жовтня 2013 року духівник Житомирської єпархії архімандрит Гавриїл (Вардаєв), священик Василь Волосянський та священик Олександр Могила звершили освячення хреста. Участь у церковному заході взяли голова райдержадміністрації С.Й. Карпінський, голова районної ради А.П.Липко, селищний голова О.С. Гаврилюк, прокурор району Ткачук В.М., начальник Червоноармійського відділення Володарсько-Волинської міжрайонної державної податкової інспекції Ігнатено П.М., начальник Червоноармійського РЕМу Литвин О.М. та працівники правоохоронних органів.
По цьому факту зареєстрована заява у черговій частині Пулинського відділення поліції.
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- 25 жовтня 2017, 10:58| Коментувати коментар
Хто б саме не вчинив цей гидотно-мерзенний і дуже обурливий акт вандалізму та хто б за цими безбожними покидьками не стояв, але безсумнівно тут одне. Тобто абсолютно ВСІ, хто до нього - так чи інакше - були причетні, у такий спосіб накликали на себе (а також своїх рідних) серйозне ПРОКЛЯТТЯ!
- 25 жовтня 2017, 11:42| Коментувати коментар
Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).
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- 25 жовтня 2017, 14:24
Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34). |
- 25 жовтня 2017, 14:20
Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34). |
- 25 жовтня 2017, 12:25
Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу, |
- 25 жовтня 2017, 11:42
Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34). |
- 25 жовтня 2017, 11:30
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком: |
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