Невідомі вчинили акт вандалізму над розп’яттям на трасі Київ-Чоп

25 жовтня 2017, 10:18 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 |   | Код для блогу |  | 

У ніч з 20 на 21 жовтня 2017 року невідомі здійснили акт вандалізму та святотатства над розп’яттям на поклонному хресті, який установлений на трасі Київ-Чоп при повороті на смт. Пулини. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Житомирської єпархії.

Як йдеться у повідомленні, цей хрест було встановлено з благословення архиєпископа Житомирського і Новоград–Волинського Никодима перед в’їздом до смт. Пулин.

Невідомі особи жорстоко поламали розп’яття на шматки. Доступ до молитовного вшанування Хреста був відкритий для всіх, тому перешкод злочинці не мали.

1 жовтня 2013 року духівник Житомирської єпархії архімандрит Гавриїл (Вардаєв), священик Василь Волосянський та священик Олександр Могила звершили освячення хреста. Участь у церковному заході взяли голова райдержадміністрації С.Й. Карпінський, голова районної ради А.П.Липко, селищний голова О.С. Гаврилюк, прокурор району Ткачук В.М., начальник Червоноармійського відділення Володарсько-Волинської міжрайонної державної податкової інспекції Ігнатено П.М., начальник Червоноармійського РЕМу Литвин О.М. та працівники правоохоронних органів.

По цьому факту зареєстрована заява у черговій частині Пулинського відділення поліції.

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теги до статті:Вандалізм
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 10:58
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    Хто б саме не вчинив цей гидотно-мерзенний і дуже обурливий акт вандалізму та хто б за цими безбожними покидьками не стояв, але безсумнівно тут одне. Тобто абсолютно ВСІ, хто до нього - так чи інакше - були причетні, у такий спосіб накликали на себе (а також своїх рідних) серйозне ПРОКЛЯТТЯ!

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42
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      Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:24

    Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20

    Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

  • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 12:25

    Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу,

  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42

    Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

  • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 11:30

    Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком:

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