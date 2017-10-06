У Львові вандали понівечили стації Хресної Дороги на Високому Замку

17 жовтня 2017, 10:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові вандали пошкодили стації Хресної Дороги, що у парку Високий замок. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на Благодійний фонд «Справа Скарбека».

Хресну Дорогу освятили у 2015р., зведення кожної зупминки тривало із 2010р. Кожна зупинка вартістю від 3-5 тис. дол. Сьогодні, вандали на одній із зупинок зламали хрест, на іншій - вщент розбили дві фігурки молитовних жінок, погнули та покрали молитовні таблиці, кріплення.

Одна з фігур уже відновлена, інша потребує глобальної і коштовної реставрації, яка триватиме не менше місяця. Про це розповідає скульптор Богдан Гретчак. За його словами, реставраційні роботи пошкодженої фігури за своєю складністю аналогічні до виготовлення нової, і відповідно суттєво затратні.

Назарій Брезіцький, президент Благодійного фонду «Справа Скарбека», один із меценатів, який фінансував виготовлення 8-ї зупинки, яка найбільше пошкоджена, взявся відновити власним коштом пошкоджені фігури, і вже за місяць вони стоятимуть на молитовному місці.

Щороку на цій Хресній Дорозі моляться львівські парафіяни та гості міста, проходячи шлях Ісуса від засудження до смерті.

 

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теги до статті:Вандалізм
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