- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Харкові осквернили могилу православного священномученика
10 жовтня 2017, 12:37 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
На 6-му міському кладовищі Харкова невідомі особи ймовірно в ніч з 1 на 2-е жовтня зламали хрест і частково пошкодили надгробок на могилі священномученика Олександра (Петровського).
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Святі мощі сповідника віри були віднайдені і перенесені у Свято-Благовіщенський кафедральний собор у 1993 році. Могилу святого доглядають віруючі, прикрашають живими квітами.
Зараз хрест на могилі священномученика Олександра і надгробок відновлені.
Архиєпископ Олександр (Петровський) народився 1851 року у місті Луцьку.
У 1900 пострижений у монахи в Донському монастирі Москви і висвячений у сан єромонаха.
1932 году архимандрита Александра хіротонізували на єпископа.
20 травня 1937 року призначили архиєпископом Харківським.
28 липня 1938 року його арештували за підозрою в контрреволюційній пропаганді та агітації, а також за звинуваченням у шпигунстві на користь Польщі.
17 червня 1939 архиєпископа засудили до 10 років позбавлення волі.
Згідно із архівною справкою, датованою 1940 року, зазначається, що владика Олександр помер у в’язничній лікарні. Тюремний пересонал подейкував, що єрарха задушили.
22 червня 1993 рішенням Священного Синоду УПЦ МП прославлений як місцевошанований святий Харківської єпархії. Архієрейським собором Російської Православної Церкви в серпні 2000 причислений до лику загальноросійських святих.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Київщині горіла недобудована церква | 10 жовтня 2017, 14:46 | Надзвичайні ситуації |
У Харкові осквернили могилу православного священномученика | 10 жовтня 2017, 12:37 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Патріарх Філарет: "Діалог з УАПЦ – це все одно, що діалог з Москвою" | 10 жовтня 2017, 12:30 | Міжправославні стосунки |
«Цитати Любомира Гузара» тепер можна закачати на гаджети | 10 жовтня 2017, 10:29 | Релігія і суспільство |
Луганські священики УПЦ (МП) приєдналися до акції «Росія з Богом» | 10 жовтня 2017, 10:03 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 10 жовтня 2017, 10:41
Оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму, Матфея, 15:14. Прозрение РПЦ от Путина наступит также быстро как 100 лет назад уже наступило прозрение от |
- 10 жовтня 2017, 10:24 |
- 10 жовтня 2017, 10:17 |
- 10 жовтня 2017, 10:14
Об'єднатися з УПЦ КП - велика честь для москвославної секти. |
- 10 жовтня 2017, 09:27
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху, Матфея 25:1. Итак количество жен отнюдь не является камнем преткновения для верующих во |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі