У Харкові осквернили могилу православного священномученика

10 жовтня 2017, 12:37 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

На 6-му міському кладовищі Харкова невідомі особи ймовірно в ніч з 1 на 2-е жовтня зламали хрест і частково пошкодили надгробок на могилі священномученика Олександра (Петровського).

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Святі мощі сповідника віри були віднайдені і перенесені у Свято-Благовіщенський кафедральний собор у 1993 році. Могилу святого доглядають віруючі, прикрашають живими квітами.

Зараз хрест на могилі священномученика Олександра і надгробок відновлені.

Архиєпископ Олександр (Петровський) народився 1851 року у місті Луцьку.

У 1900 пострижений у монахи в Донському монастирі Москви і висвячений у сан єромонаха.

1932 году архимандрита Александра хіротонізували на єпископа.

20 травня 1937 року призначили архиєпископом Харківським.

28 липня 1938 року його арештували за підозрою в контрреволюційній пропаганді та агітації, а також за звинуваченням у шпигунстві на користь Польщі.

17 червня 1939 архиєпископа засудили до 10 років позбавлення волі.

Згідно із архівною справкою, датованою 1940 року, зазначається, що владика Олександр помер у в’язничній лікарні. Тюремний пересонал подейкував, що єрарха задушили.

22 червня 1993 рішенням Священного Синоду УПЦ МП прославлений як місцевошанований святий Харківської єпархії. Архієрейським собором Російської Православної Церкви в серпні 2000 причислений до лику загальноросійських святих.

 

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теги до статті:Вандалізм,УПЦ (МП) на Харківщині
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