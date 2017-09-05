- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Причетні до нападу на храм УПЦ КП в окупованому Сімферополі повинні отримати санкції, - активісти
5 вересня 2017, 14:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Українські активісти звернуться до міжнародного співтовариства з проханням ввести персональні санкції проти осіб, причетних до нападу 31 серпня на церкву рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии, про це 5 вересня на прес-конференції в Києві повідомив координатор "Таврійської гуманітарної платформи" Андрій Іванець.
"Щодо осіб, причетних до незаконного тиску на віруючих Київського Патріархату, зокрема, які брали участь в нападі 31 серпня на головний храм в Криму - ми звертаємося до міжнародного співтовариства, до країн, які вже ввели санкції проти країни-агресора, з вимогою ввести персональні санкції. .. і посилити секторальні санкції проти Росії за грубе і системне порушення прав людини в Криму", - сказав Іванець.
Директор українського державного підприємства "Національне газетно-журнальне видавництво" Андрій Щекун додав, що активісти також звернуться із заявою до правозахисників, в Генеральну прокуратуру України і в прокуратуру Автономної Республіки Крим.
Щекун також уточнив, що до нападу 31 серпня на церкву рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі причетні громадяни сусідньої Росії.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Як молоді бути щасливою: три уроки від єпископа Бориса (Ґудзяка) | 5 вересня 2017, 16:04 | Діти, молодь і релігія |
На острові Лерос розпочалося засідання комісії з координації католицько-православного богословського діалогу | 5 вересня 2017, 15:45 | Міжцерковні стосунки |
Причетні до нападу на храм УПЦ КП в окупованому Сімферополі повинні отримати санкції, - активісти | 5 вересня 2017, 14:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Синоду єпископів представлено сучасний стан молитовного життя УГКЦ | 5 вересня 2017, 11:55 | УГКЦ |
У Софії Київській відбудеться фестиваль «Княжа родина» | 5 вересня 2017, 11:46 | Анонси |
Останні коментарі
- 5 вересня 2017, 14:41
От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости. |
- 5 вересня 2017, 14:39
И чем больше звание т.н. душпастырей, начиная от самого малого, как пономарь и до епископа, митрополита, патриарха, тем большая дань возлагается к ногам их и тем громче свидетельство их о себе в том, |
- 5 вересня 2017, 14:18
Итак, всякий, приходящий в церковь с деньгами, равно как и всякий т.н. душпастырь эти деньги принимающий, эти оба тем самым уже свидетельствуют о себе, что отвергаются Царства Небесного!!!!! |
- 5 вересня 2017, 12:05
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали, Иоанна 12:6. Итак традиция т.н. душпастырей брать дань и |
- 4 вересня 2017, 22:25
Висновок:"Претензії на об'єктивний аналіз автора не відповідають реаліям офіційного висвітлення Апостольською столицею візиту, а є опередженною позицією дописувача". |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі