Причетні до нападу на храм УПЦ КП в окупованому Сімферополі повинні отримати санкції, - активісти

Українські активісти звернуться до міжнародного співтовариства з проханням ввести персональні санкції проти осіб, причетних до нападу 31 серпня на церкву рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии, про це 5 вересня на прес-конференції в Києві повідомив координатор "Таврійської гуманітарної платформи" Андрій Іванець.

"Щодо осіб, причетних до незаконного тиску на віруючих Київського Патріархату, зокрема, які брали участь в нападі 31 серпня на головний храм в Криму - ми звертаємося до міжнародного співтовариства, до країн, які вже ввели санкції проти країни-агресора, з вимогою ввести персональні санкції. .. і посилити секторальні санкції проти Росії за грубе і системне порушення прав людини в Криму", - сказав Іванець.

Директор українського державного підприємства "Національне газетно-журнальне видавництво" Андрій Щекун додав, що активісти також звернуться із заявою до правозахисників, в Генеральну прокуратуру України і в прокуратуру Автономної Республіки Крим.

Щекун також уточнив, що до нападу 31 серпня на церкву рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі причетні громадяни сусідньої Росії.