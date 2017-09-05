«Храм хочуть перетворити у братську могилу»: владика Климент звернувся до керівництва ФСБ у Криму

5 вересня 2017, 10:15 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Архиєпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент вимагає від кримського управління ФСБ Росії розслідувати дії силовиків, які блокували храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі 31 серпня, а також забезпечити безпеку парафіян. Заяву з такими вимогами владика Климент планує подати найближчим часом у ФСБ анексованого Криму і підконтрольний Кремлю кримський уряд.

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«Суть вимоги полягає в тому, щоб, по-перше, розслідувати законність дій федеральної судово-виконавчої служби Центрального району в місті Сімферополі. Друге питання – забезпечення безпеки вірян Київського патріархату в разі терористичного акту й пожежі. Тому що сьогодні федеральна судово-виконавча служба разом із міністерством майна заблокували й опечатали всі аварійні виходи», – розповів у коментарі Крим.Реалії архиєпископ.

Такі дії влади він розцінив як «планомірний акт перетворення цього приміщення у братську могилу». Він також підкреслив, що, якщо аварійні виходи не розблокують і станеться нещасний випадок, «повна відповідальність буде на ФСБ Росії в Криму і Севастополі».

Як повідомив владика Климент кореспонденту Крим.Реалії, подати заяву з такими вимогами в понеділок, 4 вересня, йому не вдалося через те, що у Криму оголосили вихідний (з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам –КР).

Він планує надіслати свої вимоги письмово і розраховує на особисту зустріч із підконтрольним Кремлю головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим.

1 вересня Аксьонов скасував заплановану зустріч із Архієпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ КП Климентом.

Як повідомлялося, вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги й Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Під час блокування храму архієпископу Сімферопольському і Кримському УПЦ КП Клименту пошкодили руку.

Підконтрольна Кремлю виконавча служба в Криму пояснила блокування храму рішенням російського суду.

В Українській православній церкві Київського патріархату обурилися діями російських силовиків, що блокували сімферопольський храм УПЦ КП і застосували силу до архієпископа Климента в анексованому Криму. Про це йдеться в заяві Патріархії, яка назвала дії російських силовиків «нечестивими», і висловила у зв'язку з цим «рішучий протест».

Після анексії Криму Росією підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архиєпископ Сімферопольський і Кримський Української Православної Церкви Київського Патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

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теги до статті:Климент (Кущ),Релігійна нетерпимість,УПЦ КП в Криму
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