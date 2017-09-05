- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Рефат Чубаров пояснив, чому Кремль взявся за мусульман і вірних УПЦ КП в Криму
5 вересня 2017, 09:29 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 1 | | Код для блогу | |
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що силовий сценарій щодо українського храму УПЦ КП говорить про посилення Росією політики витіснення з Криму кримських татар та етнічних українців. Слова Рефата Чубарова поширила газета «Україна молода».
«Треба зупинити варварське ставлення російської окупаційної влади до священиків та парафіян Української Православної Церкви Київського Патріархату на території тимчасово окупованого Криму, — впевнений Рефат Чубаров. — Адже такі позаправові методи роботи силовиків Росії нарівні з постійними репресіями та гоніннями проти мусульман Криму свідчать про цілеспрямовану політику Кремля на витіснення етнічних українців, а також кримських татар за межі Криму. Вигнавши корінне населення з окупованого півострова, пусті будівлі віддадуть етнічним росіянам, яких у масовому порядку вже ввозять iз материкової частини Росії».
Як РІСУ інформувала, вранці 31 серпня російські спецслужби у Криму заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Директор державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун повідомив, що майно українського храму в Криму попсоване. До архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента спецслужби застосували силу і травмували йому руку.
Сам архиєпископ розповів, що судові пристави забрали з храму хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд із порцеляни та кришталю, які були подаровані церкві, а також килими.
Влада України, дипломати США та Європи рішуче засудили погром українського храму на анексованому Росією півострові.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 5 вересня 2017, 14:41| Коментувати коментар
От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости. Трагичный 100-летний юбилей начала массовых грабежей, убийств и разорения благодатной Российской Империи. С попутным непрекращающимся по сей день насаждением мерзкой неправды, лицемерия, скотства, тупости и трусости. Советский помойный строитель партийного коммунизма сорняком разросся по необъятному хлебному полю Святой Руси, что уже не видно живительных и питательных золотых колосьев за колхозом «Путь Ильича» чертополоха и бурьяна вместе с колючками, ржавыми гвоздями, окурками и битыми стёклами разваленных заводских и фабричных корпусов. В водоёмах чистой природной воды христианской жизни глушат динамитом теле-лжи косяки безмолвного, запуганного и затравленного ядовитыми химикатами пропаганды рыбного населения. В топких, гнилых болотах адской демократии лягушки, жабы, змеи и кровососущие поджидают вновь прибывших, обманутых иезуитскими посулами равенства в нищете и бесправии из сознательно формируемых социально незащищённых слоёв местного населения и стран дальнего и ближнего зарубежья. Сухие, благоприятные, возвышенные, пригодные к возделыванию земли для плодов благонравия, воспитания и духовности были сразу с 1917 года огорожены для себя посторонними, не переносящими, как чёрт ладана, Свет Истины. В грязи лежит Россия ничком, её топчут, кто-то переступает, многие плюют, не замечают, скоро сравняется с землёй и забудут вообще...
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Як молоді бути щасливою: три уроки від єпископа Бориса (Ґудзяка) | 5 вересня 2017, 16:04 | Діти, молодь і релігія |
На острові Лерос розпочалося засідання комісії з координації католицько-православного богословського діалогу | 5 вересня 2017, 15:45 | Міжцерковні стосунки |
Причетні до нападу на храм УПЦ КП в окупованому Сімферополі повинні отримати санкції, - активісти | 5 вересня 2017, 14:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Синоду єпископів представлено сучасний стан молитовного життя УГКЦ | 5 вересня 2017, 11:55 | УГКЦ |
У Софії Київській відбудеться фестиваль «Княжа родина» | 5 вересня 2017, 11:46 | Анонси |
Останні коментарі
- 5 вересня 2017, 14:41
От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости. |
- 5 вересня 2017, 14:39
И чем больше звание т.н. душпастырей, начиная от самого малого, как пономарь и до епископа, митрополита, патриарха, тем большая дань возлагается к ногам их и тем громче свидетельство их о себе в том, |
- 5 вересня 2017, 14:18
Итак, всякий, приходящий в церковь с деньгами, равно как и всякий т.н. душпастырь эти деньги принимающий, эти оба тем самым уже свидетельствуют о себе, что отвергаются Царства Небесного!!!!! |
- 5 вересня 2017, 12:05
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали, Иоанна 12:6. Итак традиция т.н. душпастырей брать дань и |
- 4 вересня 2017, 22:25
Висновок:"Претензії на об'єктивний аналіз автора не відповідають реаліям офіційного висвітлення Апостольською столицею візиту, а є опередженною позицією дописувача". |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі