«У Криму утискають громаду УПЦ КП лише за її українську позицію», – УГКЦ

Керівник департаменту інформації Української Греко-Католицької Церкви протоєрей Ігор Яців вважає, що російська влада в Криму утискає Українську Православну Церкву Київського Патріархату лише через українську позицію парафіян і священнослужителів. Про це представник УГКЦ заявив у коментарі Крим.Реалії 1 вересня.

«Скорбота бере через такі події, які відбуваються в анексованому Криму проти української церкви лише тому, що вона українська. Не думаю, що там є якісь інші причини для того, щоб забирати майно, блокувати доступ або забороняти священнослужити», – сказав о. Яців.

Він нагадав, що історично втручання в життя Церкви з боку влади «приносило сумні наслідки як для церкви, так і для самої влади». Були моменти, коли церковні лідери впливали на політику, що також мало несприятливі наслідки.

«На нашій землі, на нашій території, несправедливо анексованій, відбувається гоніння на християн тільки тому, що вони є християнами-українцями зі своєю позицією й приналежністю. В історії було багато прикладів: чим більше переслідування Церкви, тим сильнішою і, сучасною мовою, успішнішою вона стає. Шкода, що про це забувають ті, хто називає себе владою в Криму», – додав протоєрей.

Нагадаємо, вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Повідомлялося, що майно українського храму в Криму пошкодили.

Підконтрольне Кремлю управління російської служби судових приставів у анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням російського Арбітражного суду Криму.

Нагадаємо, влітку окупаційна влада в Криму оштрафувала одну з громад УГКЦ на півострові за відсутність розкладу богослужінь на вході до храму.