Президент Порошенко вимагає припинити напади на українську Церкву в Криму

4 вересня 2017, 11:10 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко назвав неприйнятним напад в окупованому Криму на храм Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Про це він заявив під час зустрічі з Предстоятелями Церков та Героями України 2 вересня 2017 року, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми маємо захищати і свою державу, і своїх громадян, і свою віру, так само, до речі, як захищати українську церкву, на яку днями скоєно напад в окупованому Криму. Ми не збираємось із цим ні миритися, ні приймати. І вимагаємо припинити дії проти української Церкви", - підкреслив Порошенко.

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теги до статті:Петро Порошенко,Релігійна нетерпимість,УПЦ КП в Криму
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    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:53

      Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:37

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    • Orest | 4 вересня 2017, 13:39

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    • enzian | 4 вересня 2017, 13:33

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    • enzian | 3 вересня 2017, 16:39

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