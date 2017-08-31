Дипломати США закликали світове співтовариство засудити захоплення храму УПЦ КП в Сімферополі

4 вересня 2017, 10:57 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Посольство США в Україні назвало втручання окупаційної влади Криму в діяльність місцевої єпархії УПЦ КП "загрозою для віросповідання". Про це йдеться в повідомленні посольства Twitter.

"Знову загроза вірі в Криму", - зазначили американські дипломати.

Крім того, у посольстві США закликали світове співтовариство засудити цей інцидент.

"Ми закликаємо світове співтовариство засудити цей напад Росії на свободу релігії", - йдеться в повідомленні.

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теги до статті:Релігійна нетерпимість,США,УПЦ КП в Криму
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    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:53

      Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:37

      Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!!

    • Orest | 4 вересня 2017, 13:39

      Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця.

    • enzian | 4 вересня 2017, 13:33

      І саме через проросійську позицію не чіпають "УПЦ МП".

    • enzian | 3 вересня 2017, 16:39

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