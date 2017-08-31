В УПЦ КП розповіли, як цілеспрямовано знищують окупанти цю Церкву в Криму

У російській виконавчій службі повідомили, що 31 серпня вони виконали рішення арбітражного суду щодо передачі у власність держави першого поверху храму УПЦ КП загальною площею 112 квадратних метрів. Виконуючи це рішення суду, силовики пошкодили руку архиєпископу Сімферопольському і Кримському Клименту, поламали двері та вівтарі у храмі, конфіскували частину церковних речей,

Виконавча служба вказала, що отримали рішення арбітражного суду Криму передати у державну власність перший поверх приміщення, яке нібито орендував православний духовний центр.

У коментарі ВВС Україна речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) заявив, що кримська єпархія УПЦ КП законно орендує це приміщення.

Він вказав, що УПЦ КП оскаржила у суді рішення щодо передачі частини приміщення у власність кримського уряду.

Цей храм - колишнє майно військового училища. Після його ліквідації в 90-х роках будинок передали на баланс управління фонду державного майна в Криму. А згодом, як вказав архиєпископ, приміщення передали в оренду УПЦ КП на 49 років з формальною платою в одну гривню на рік.

"Після окупації місцева влада ініціювала розірвання договору оренди й наполягала, що окремі частини будинку утримуються нами незаконно", - додає речник УПЦ КП.

Храм Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги у Сімферополі є головним у єпархії, там проводив богослужіння єпископ Климент і там розташоване управління єпархії.

За словами Євстратія (Зорі), до анексії на півострові було 40 діючих громад УПЦ КП з приміщеннями для молитов. За три роки під російською владою таких наразі лишилось дев'ять.

"Перешкоджання у доступі до храму - це не просто спроба витіснити одну громаду, як відбувається у Криму часто. Це ознака намагання повністю ліквідувати єпархію Київського Патріархату в Криму", - наголошує архиєпископ.

Євстратій Зоря вказує, що частину храмів забрали одразу після анексії - це були церкви, пов'язані з військовими частинами.

Багатьом релігійним громадам просто поступово відмовляють в оренді приміщень для проведення богослужінь.

Окрім дев'яти парафій у Криму, УПЦ КП також має ще сім релігійних громад у Росії.

Зокрема, одну в московській області, а також шість парафій у Бєлгородській області.