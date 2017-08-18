На Закарпатті вандали спалили поклінний хрест, встановлений на висоті 1500 метрів

19 серпня 2017, 08:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Акт вандалізму над 8-метровим поклінним хрестом на Полонині Руна, що на Перечинщині, був звершений в четверту річницю його встановлення. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП)  з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії.

Невідомі особи зрубали Святиню, порубали її на шматки та спалили. «Мукачівська православна єпархія обурена даним фактом акту вандалізму та засуджує дії наруги над загальнохристиянською Святинею», - йдеться у повідомленні.

Щороку, напередодні загальнодержавного свята Дня Незалежності України, біля вказаного Поклінного Хреста звершувався святковий молебень за мир в Українській державі. Учасниками моління були сотні осіб, серед яких і люди з обмеженими можливостями, молодь, вірники й духовенство.

8-метровий поклінний хрест на Полонині Руній був встановлений 15 серпня 2013 року, на висоті 1486 метрів, в рамках святкування 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі. 21 серпня хрест був освячений керуючим Мукачівською єпархією УПЦ (МП), архиєпископом Феодором – під час сходження учасників Міжнародного інтегрованого фізкультурно-мистецького фестивалю «Зірки досяжні» на гору Полонину Руна.

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теги до статті:Вандалізм
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    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:09

      Ну так це ж напевно Церква яка не грає футбол з політиками, тому і вирішили перевірити, воно ж так від минулорічної Хресної Ходи. Та правда усі фейки було розкрито та більшість людей зрозуміли що

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:06

      Так каже ніби не підтримувала окупантів. Ця ситуація нагадує мені мультфільм "мауглі" а првозахисниця шакала, таки дуже схожа.

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 22:34

      Фактів і підтвердження немає, тому поки без документів - заяви, лише слова. Очікував якоїсь зміни(факти,докази) в тих статтях які публікує редація.

    • Василий Петров | 18 серпня 2017, 22:31

      Т.о., когда говорим: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение, Матфея 23:14, под словами "домы вдов"

    • анатолій дутчак | 18 серпня 2017, 17:42

      гарно і грамотно, особливо про статус юридичної особи

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