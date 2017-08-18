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На Закарпатті вандали спалили поклінний хрест, встановлений на висоті 1500 метрів
19 серпня 2017, 08:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Акт вандалізму над 8-метровим поклінним хрестом на Полонині Руна, що на Перечинщині, був звершений в четверту річницю його встановлення. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії.
Невідомі особи зрубали Святиню, порубали її на шматки та спалили. «Мукачівська православна єпархія обурена даним фактом акту вандалізму та засуджує дії наруги над загальнохристиянською Святинею», - йдеться у повідомленні.
Щороку, напередодні загальнодержавного свята Дня Незалежності України, біля вказаного Поклінного Хреста звершувався святковий молебень за мир в Українській державі. Учасниками моління були сотні осіб, серед яких і люди з обмеженими можливостями, молодь, вірники й духовенство.
8-метровий поклінний хрест на Полонині Руній був встановлений 15 серпня 2013 року, на висоті 1486 метрів, в рамках святкування 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі. 21 серпня хрест був освячений керуючим Мукачівською єпархією УПЦ (МП), архиєпископом Феодором – під час сходження учасників Міжнародного інтегрованого фізкультурно-мистецького фестивалю «Зірки досяжні» на гору Полонину Руна.
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Фактів і підтвердження немає, тому поки без документів - заяви, лише слова. Очікував якоїсь зміни(факти,докази) в тих статтях які публікує редація. |
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