На в'їзді в Одесу вандали зламали поклінний хрест

18 серпня 2017, 07:36 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

В ніч з 15 на 16 серпня невідомі вандали спиляли поклонний хрест на в'їзді в Одесу. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

"Це вже далеко не перший випадок осквернення православних святинь, пограбувань храмів і каплиць. Ми звертаємося до відповідних правоохоронних органів з настійною вимогою – припинити потік злочинів і захистити конституційні права віруючих Одещини", - повідомляють в Одеській єпархії УПЦ.

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теги до статті:Вандалізм
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    Останні коментарі

    • Halo | 18 серпня 2017, 13:02

      Нарешті адекватний матеріал на цю тему. Нажаль, навіть у сусідній статті вже припустилися помилки, змішуючи народні традиціїї 14 та 19 серпня,

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

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