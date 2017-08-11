В Україні зафіксовано факти нападу на вірян УГКЦ та «Свідків Єгови», - доповідь Держдепу США

16 серпня 2017, 11:24 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, представлячи у вівторок щорічну доповідь дипломатичного відомства, присвячену свободі віросповідання «Релігійна свобода в світі в 2016 році», згадав й про Україну.

Про це повідомляє Голос Америки.

У розділі про нашу державу автори документа, зокрема, вказують на фізичні напади на віруючих Української Греко-Католицької Церкви та на «Свідків Єгови», як також на напад на єврейського журналіста. Підтримувані Росією сепаратисти на сході України, зазначається у доповіді, надалі окупують будинки релігійних меншин та використовують їх у військових цілях.

За традицією, чимало уваги в доповіді приділено і Росії.

 

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теги до статті:Держдепартамент США,Переслідування за віру,Свідки Єгови,УГКЦ
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