У Криму окупанти знищили мусульманське кладовище заради будівництва котеджів

15 серпня 2017, 10:23 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Криму біля дитячого табору "Артек" зруйнували мусульманське кладовище. Це зробили для того, щоб на його території звести котеджі для гостей об'єкта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Крыма.

За повідомленням очевидців, будівельна техніка продовжує працювати на давньому цвинтарі мусульман. На землях між дитячим табором і урочищем знищується вся рослинність, в тому числі, і унікальна, розкриваються поховання. При цьому, раніше було домовлено, що з території кладовища приберуть будівельну техніку і обгородять її. За інформацією прес-секретаря Духовного УМК Зери Емірсуін, тут збиралися зводити пам'ятник святому Азізу.

Тепер і зовсім невідомо, куди перенесено його останки, як і рештки інших мусульман, які поховані на кладовищі. Кримський комітет з охорони культурної спадщини досі не визначився, чи належить кладовище до об'єктів, що мають історичну цінність і підлягають збереженню.

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теги до статті:Вандалізм,Окупація Криму
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    Останні коментарі

    • enzian | 15 серпня 2017, 19:21

      Повідомлення про цю юродиву стають дедалі смішнішими.

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 19:00

      Надзвичайно гарна ідея. Але! Автор розуміє конкордат як ту убогу і примітивну КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вона десь тут є і відчувається що мабуть і автор приклав руку до її

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 18:44

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    • Василий Петров | 15 серпня 2017, 15:36

      И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне, Матфея 10, 28

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