У Криму окупанти влаштували обшук у будинку мулли

9 серпня 2017, 12:00 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

В окупованому Криму російські силовики прийшли з обшуком до жителя селища Кіровське Умера Емірамзаєва. Про це написав активіст Абдуллах Якубов на своїй сторінці у Facebook. "Обшук розпочався близько 7:30, будинок оточений, на підтримку Емірамзаєва збираються люди", - написав він, повідломляє УНІАН.

На відео з місця подій видно кілька десятків людей, які вийшли підтримати Емірамзаева, а також екіпірованих силовиків і припаркований неподалік автозак.

Як ми бачимо, з самого ранку велика кількість сусідів та друзів зібрались біля його дому, народ Машаллах, підтримує Умера і любить його", - підкреслив активіст. "Умер Емірамзаєв є місцевим муллою і авторитетною особою Кіровського району, відомий своєю побожністю, люди його знають тільки з хорошого боку, він є багатодітним батьком і сам народився в багатодітній родині», – додав Якубов.

У той же час, на сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про причини обшуку не повідомляють.

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теги до статті:Анексія Криму,Крим,Кримські татари,Переслідування за віру
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