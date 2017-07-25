У Луцьку фігуру Діви Марії облили смолою

27 липня 2017, 10:04 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У парку 900-річчя Луцька поблизу церкви залили смолою фігуру Діви Марії.

Про це написала Оксана Прокопчук на своїй сторінці в "Фейсбуці", повідомляє V 24.

Жінка просить небайдужих допомогти знайти контакти настоятеля храму УАПЦ, для того, щоб повідомити його про таку неприємну подію.

"Не можу знайти контактів настоятеля храму УАПЦ, що у парку 900-річчя Луцька. Вчора виявила там заляпану смолою фігуру Діви Марії. Схоже, церкву відкривають не щодня і можливо ще не бачили.

Не знаю чи це дитячі жарти, чи хтось умисно, але неприємно. Допоможіть, будь даска, знайти контакти", - йдеться в дописі.

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теги до статті:Вандалізм
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    • enzian | 27 липня 2017, 12:19

      Ні, це відображення реального місця "УПЦ МП" в житті українського суспільства.

    • enzian | 27 липня 2017, 12:17

      Нехай змінюють громадянство.

    • Ігор Мицько | 27 липня 2017, 10:35

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