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У Луцьку фігуру Діви Марії облили смолою
27 липня 2017, 10:04 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
У парку 900-річчя Луцька поблизу церкви залили смолою фігуру Діви Марії.
Про це написала Оксана Прокопчук на своїй сторінці в "Фейсбуці", повідомляє V 24.
Жінка просить небайдужих допомогти знайти контакти настоятеля храму УАПЦ, для того, щоб повідомити його про таку неприємну подію.
"Не можу знайти контактів настоятеля храму УАПЦ, що у парку 900-річчя Луцька. Вчора виявила там заляпану смолою фігуру Діви Марії. Схоже, церкву відкривають не щодня і можливо ще не бачили.
Не знаю чи це дитячі жарти, чи хтось умисно, але неприємно. Допоможіть, будь даска, знайти контакти", - йдеться в дописі.
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