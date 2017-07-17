У Сквері Гідності у Львові відбили голову фігури Богородиці

Місцеві жителі кажуть, що це не перший випадок вандалізму щодо релігійних скульптур в цьому районі. Вони звернулися в поліцію із заявою, а самі планують влаштувати охорону в сквері. Про це повідомляє Твоє місто.

За словами керівниці ГО «Кращий Сихів» Наталії Піпи, місцеві жителі зранку 17 липня виявили, що хтось відбив голову фігурі Богородиці, встановленої у Сквері Гідності 2014 року. Голови не було на місці інциденту і її поки що не знайшли, зазначила Наталія Піпа.

«За три роки таких випадків не було, тільки таблички один раз хтось зірвав», – розповіла вона, додавши, що це не перший подібний випадок на Сихові. Раніше цього року невідомі зловмисники псували фігури Богородиці біля шкіл №93 та №98. Зараз скульптури відновлені.

Також два випадки вандалізму зафіксували біля ринку «Шувар». За словами керівниці ГО «Кращий Сихів», в одному випадку відео зафіксувало зловмисника. «Видно, як молодий чоловік у балаклаві підбігає до фігури та розбиває її», – розповіла вона. Також зі слів її знайомих, аналогічний інцидент відбувся в Шевченківському районі Львова.

Наталія Піпа сподівається, що відеокамери одного з кафе неподалік зафіксувало руйнівника фігури Богородиці у сквері, відтак його легше буде знайти поліції, куди вона звернулася з офіційною заявою.

У головному управлінні поліції у Львівській області підтвердили, що на Сихові з початку року було кілька випадків пошкодження релігійних об’єктів. Щодо всіх цих випадків проводять перевірки.

За словами Наталії Піпи, громада відновить фігуру Богородиці. Місцеві жителі планують влаштувати чергування біля скульптури, щоб вберегти її та спробувати спіймати зловмисників.

Активістка вважає, що такі акти вандалізму не є випадковими, а мають на меті збурити ситуацію у Львові на релігійному грунті.

«На мою думку, занадто багато зв’язків з усім: минулого тижня вкотре був Простір синагог, перед тим нищення цвинтарів в Україні та Польщі… Що треба кинути, щоби посіяти ворожнечу в Західній Україні? Влаштувати провокації на міжетнічному та релігійному грунті», – зазначила вона.

Нагадаємо, з початку року у Львівській області зафіксовано кілька антипольських провокацій, зокрема, підрив пам’ятника загиблим жителям села Гута Пеняцька у Бродівському районі. Крім того, останнім часом зловмисники два рази розмальовували Простір Синагог в центрі Львова та кинули пляшку із запалювальною рідиною в будівлю львівської синагоги на вулиці Міхновськ