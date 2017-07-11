Львів’янин затримав трьох молодиків, які розмалювали свастикою «Простір синагог»

13 липня 2017, 14:07 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Небайдужий чоловік не дозволив хуліганам спаплюжити меморіал на вулиці Староєврейській у центрі Львова. Близько 1 години ночі він зупинив трьох осіб, які пошкодили фарбою пам’ятну споруду на території «Простір синагог», і викликав поліцію. Про це повідомляє "Zaxid.net".

«Чоловік розказав, що йшов по вулиці та побачив, як троє молодиків почали розмальовувати фарбою одну з плит. Він їх зупинив, забрав фарбу та попередив, щоб вони нікуди не втікали, адже поліція вже їде», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Порушниками виявилися юнаки віком 15, 17 та 20 років. Патрульні змусили хлопців стерти написи, які вони зробили.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка запросила хуліганів до Галицького відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, нещодавно єврейська громада Львова закликала владу міста та правоохоронців зупинити поширення ксенофобії та антисемітизму у місті. Йдеться про появу антисемітських написів на території меморіального комплексу «Простір синагог» та біля колишнього будинку євреїв на вул. Шолом-Алейхема, а також про спробу підпалу діючої синагоги на вул. Братів Міхновських, 4.

 

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теги до статті:"Простір синагог",Вандалізм
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    Останні коментарі

    • Viktor Fedosiuk | 13 липня 2017, 12:20

      Вкотре підтверджуємо, що без Німця не можемо самі вирішити свої проблеми... і ніби не вина то наша... Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама... А ми як риба в морі безвладдя... Бо

    • enzian | 13 липня 2017, 11:49

      "Канонічні" цього не витримають.

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20

      Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

      "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї".

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:08

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