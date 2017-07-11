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Львів’янин затримав трьох молодиків, які розмалювали свастикою «Простір синагог»
13 липня 2017, 14:07 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Небайдужий чоловік не дозволив хуліганам спаплюжити меморіал на вулиці Староєврейській у центрі Львова. Близько 1 години ночі він зупинив трьох осіб, які пошкодили фарбою пам’ятну споруду на території «Простір синагог», і викликав поліцію. Про це повідомляє "Zaxid.net".
«Чоловік розказав, що йшов по вулиці та побачив, як троє молодиків почали розмальовувати фарбою одну з плит. Він їх зупинив, забрав фарбу та попередив, щоб вони нікуди не втікали, адже поліція вже їде», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.
Порушниками виявилися юнаки віком 15, 17 та 20 років. Патрульні змусили хлопців стерти написи, які вони зробили.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка запросила хуліганів до Галицького відділу поліції для з’ясування всіх обставин.
Нагадаємо, нещодавно єврейська громада Львова закликала владу міста та правоохоронців зупинити поширення ксенофобії та антисемітизму у місті. Йдеться про появу антисемітських написів на території меморіального комплексу «Простір синагог» та біля колишнього будинку євреїв на вул. Шолом-Алейхема, а також про спробу підпалу діючої синагоги на вул. Братів Міхновських, 4.
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