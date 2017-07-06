У львівській єврейській громаді прокоментували напад на синагогу

У Львові скоєно два акти вандалізму щодо єврейської спадщини. У єврейській громаді дуже засмучені тим, що доводиться терпіти такі приниження, повідомляє портал "Uinp.info".

"Ми всі в шоці.Дуже сумно, що доводиться терпіти такі приниження. Але ми бачимо підтримку українців. Бачимо, що Україні небайдуже. Бачимо доброту, яку, сподіваюся, зможемо примножити разом», – заявила дружина головного рабина Львова Сара Болд.

Нагадаємо, 30 червня невідомі кинули "коктейль Молотова" в діючу синагогу на вул. Братів Міхновських, 4, а також були написані образливі висловлювання в синагозі, на вул. Вугільній, 3.