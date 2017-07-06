У львівській єврейській громаді прокоментували напад на синагогу

6 липня 2017, 10:39 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові скоєно два акти вандалізму щодо єврейської спадщини. У єврейській громаді дуже засмучені тим, що доводиться терпіти такі приниження, повідомляє портал "Uinp.info".

"Ми всі в шоці.Дуже сумно, що доводиться терпіти такі приниження. Але ми бачимо підтримку українців. Бачимо, що Україні небайдуже. Бачимо доброту, яку, сподіваюся, зможемо примножити разом», – заявила дружина головного рабина Львова Сара Болд.

Нагадаємо, 30 червня невідомі кинули "коктейль Молотова" в діючу синагогу на вул. Братів Міхновських, 4, а також були написані образливі висловлювання в синагозі, на вул. Вугільній, 3.

 

 

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теги до статті:Вандалізм,Синагога
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    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

      Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

      Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

    • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

      А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

      В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

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