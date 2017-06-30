На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері

Минулого тижня баптистський священик з села Осівці звернувся до сільського голови з проханням провести хрещення у селі на озері. Спершу сільський голова надав згоду, проте пізніше - відмовив.

Про це виданню "Волинь24" розповів Голова Волинського об'єднання церков ЄХБ Ярослав Троць.

"Сільський голова мотивував відмову тим, що священнослужитель Православної Церкви (Московського Патріархату) проти. Він не дає згоди і говорить, що люди в селі теж проти", - коментує Троць.

Чоловік звернувся до священика Гайдука Василя Анатолійовича і розповів ситуацію.

"Ми хотіли, щоб вони (Московський Патріархат - ред.) письмово пояснили, на основі чого вони проти проведення хрещення. Хоча Гайдук сказав, що письмово вони не дадуть відповіді, бо їхні дії не є законними", - каже голова об'єднання.

За його словами, коли баптисти прийшли на озеро, то були здивовані - православний священик із хрестом і коругвами, разом з людьми прийшли, щоб завадити іншій конфесії провести обряд хрещення на воді.

"Вони не гарно поводились. Вони забороняли, кричали, співали. І коли наші люди сказали: "Чому ви це робите?", то священик сказав: "Наші люди проти і я теж проти", - коментує Ярослав Троць.

Під час суперечки православний кричав, що "на ввіреній мені території я не даю права це робити".

Місцеві люди викликали поліцію, проте правоохоронці були бездіяльні, мовляв: "А що ми можемо зробити?".

Лише коли з Камінь-Каширська направили людей для приборкання конфлікту, православні відступили.

"Вони відійшли, освятили воду в озері і сказали: "Нехай хрестяться, може хто із них там втопиться". Один сказав: "Президент видав указ, що всі релігійні громади можуть святкувати свої свята". На що священик відповів:"Порошенко шо хоче хай і робить. Він нам не указ. Ми що хочемо, те і будемо робити", - розповідає Троць.

Чоловік додає, що міжконфесійний конфлікт на Камінь-Каширщині виникає не вперше. Кілька років тому Московський Патріархат теж зірвав хрещення - люди розбивали шиби в машинах. В іншому випадку священик привів нетверезих людей, які теж зірвали одне хрещення.

"Але ми не збираємось це просто так залишати", - підсумовує Троць.

Відео конфлікту опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці волинянин Олександр Кушнерук.

"За розпалювання міжконфесійної ворожнечі цьому священику може світити від 3 до 5 років, а ще б я сказав, що це є узурпація влади, так як офіційним представником громади в селі є не священик, а сільська рада на чолі з головою. Невже про це священик не знає, як не знає про наслідки своєї поведінки", - йдеться у дописі Кушнерука.