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На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 1 | | Код для блогу | |
Минулого тижня баптистський священик з села Осівці звернувся до сільського голови з проханням провести хрещення у селі на озері. Спершу сільський голова надав згоду, проте пізніше - відмовив.
Про це виданню "Волинь24" розповів Голова Волинського об'єднання церков ЄХБ Ярослав Троць.
"Сільський голова мотивував відмову тим, що священнослужитель Православної Церкви (Московського Патріархату) проти. Він не дає згоди і говорить, що люди в селі теж проти", - коментує Троць.
Чоловік звернувся до священика Гайдука Василя Анатолійовича і розповів ситуацію.
"Ми хотіли, щоб вони (Московський Патріархат - ред.) письмово пояснили, на основі чого вони проти проведення хрещення. Хоча Гайдук сказав, що письмово вони не дадуть відповіді, бо їхні дії не є законними", - каже голова об'єднання.
За його словами, коли баптисти прийшли на озеро, то були здивовані - православний священик із хрестом і коругвами, разом з людьми прийшли, щоб завадити іншій конфесії провести обряд хрещення на воді.
"Вони не гарно поводились. Вони забороняли, кричали, співали. І коли наші люди сказали: "Чому ви це робите?", то священик сказав: "Наші люди проти і я теж проти", - коментує Ярослав Троць.
Під час суперечки православний кричав, що "на ввіреній мені території я не даю права це робити".
Місцеві люди викликали поліцію, проте правоохоронці були бездіяльні, мовляв: "А що ми можемо зробити?".
Лише коли з Камінь-Каширська направили людей для приборкання конфлікту, православні відступили.
"Вони відійшли, освятили воду в озері і сказали: "Нехай хрестяться, може хто із них там втопиться". Один сказав: "Президент видав указ, що всі релігійні громади можуть святкувати свої свята". На що священик відповів:"Порошенко шо хоче хай і робить. Він нам не указ. Ми що хочемо, те і будемо робити", - розповідає Троць.
Чоловік додає, що міжконфесійний конфлікт на Камінь-Каширщині виникає не вперше. Кілька років тому Московський Патріархат теж зірвав хрещення - люди розбивали шиби в машинах. В іншому випадку священик привів нетверезих людей, які теж зірвали одне хрещення.
"Але ми не збираємось це просто так залишати", - підсумовує Троць.
Відео конфлікту опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці волинянин Олександр Кушнерук.
"За розпалювання міжконфесійної ворожнечі цьому священику може світити від 3 до 5 років, а ще б я сказав, що це є узурпація влади, так як офіційним представником громади в селі є не священик, а сільська рада на чолі з головою. Невже про це священик не знає, як не знає про наслідки своєї поведінки", - йдеться у дописі Кушнерука.
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- 4 липня 2017, 11:21| Коментувати коментар
За перешкоджання проведення релігійного обряду карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. (п.1, ст. 180 Кримінального кодексу України). Це щодо священника. Щодо голови сільради, то він підпадає під дію ст. 161 ККУ, та йому щонайменше можна інкремінувати "пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за релігійних переконань". За це карають штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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- 4 липня 2017, 11:21
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