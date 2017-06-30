У Львові відбулося два акти вандалізму щодо єврейської спадщини. Про це повідомила директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед-Ар'є» Адель Діанова.





Спочатку невідомі кинули «коктейль Молотова» в діючу синагогу на вул. Братів Міхновських, 4, а також було написано образливі висловлювання в синагозі, на вул. Вугільної, 3.



«Ми засуджуємо акти вандалізму, які сталися у Львові. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Звертаємося до правоохоронних органів, щоб максимально оперативно розслідувати ці дії. Львів завжди був, є і буде містом толерантним», - зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Про це інформують «Львівські новини».