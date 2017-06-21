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На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 1 | | Код для блогу | |
У Білгороді-Дністровському, на місці, де планують побудувати храм Української Православної Церкви Київського Патріархату, з'явилися антиукраїнські графіті. Про це повідомляє сайт 048 ua.
Написи закликають російського диктатора Путіна ввести війська, поливають брудом Патріарха Філарета (Денисенка) і зображують свастику.
Крім того, напередодні червоною фарбою залили пам'ятний знак на місці, де планується зведення пам'ятника Героям України.
Як повідомляють місцеві активісти, антиукраїнські графіті з'явилися в місті напередодні візиту туди митрополита УПЦ (Московського Патріархату) Агафангела (Саввіна).
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- 23 червня 2017, 11:20| Коментувати коментар
Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.
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