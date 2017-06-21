На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті

23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Білгороді-Дністровському, на місці, де планують побудувати храм Української Православної Церкви Київського Патріархату, з'явилися антиукраїнські графіті. Про це повідомляє сайт 048 ua.

Написи закликають російського диктатора Путіна ввести війська, поливають брудом Патріарха Філарета (Денисенка) і зображують свастику.

Крім того, напередодні червоною фарбою залили пам'ятний знак на місці, де планується зведення пам'ятника Героям України.

Як повідомляють місцеві активісти, антиукраїнські графіті з'явилися в місті напередодні візиту туди митрополита УПЦ (Московського Патріархату) Агафангела (Саввіна).

 

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теги до статті:Вандалізм,УПЦ КП на Одещині
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Останні коментарі

  • haha | 23 червня 2017, 11:20

    Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

  • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

    Це Традиційне Християнське Свято.

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

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