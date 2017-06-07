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У Перемишлі невідомі пошкодили майно греко-католицького храму
8 червня 2017, 10:06 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
У ніч із 2 проти 3 червня невідомі порозбивали вазони з квітами, які стояли біля входу до греко-католицького храму отців василіян у Перемишлі, та поскидали їх на сходи. Про це POLUKR.net дізнався з сайту видання ПРОстір.
Як зафіксовано на камері відеонагляду, зловмисники перестрибнули через огорожу церкви і монастиря, які побудовані біля однієї з головних вулиць міста. Тепер поліція вивчає відеоматеріал у рамках розслідування інциденту.
Зазначимо, нинішній монастир з каплицею, до якого була збудована церква, постав у Перемишлі 1913 році зусиллями греко-католицького єпископа Константина Чеховича. Комплекс реставрували 1935 року. У монастирі проживало 10-12 монахів.
1945 року Служба безпеки наказала отцям василіянам звільнити монастир. Після 1945 року василіянський монастир був під опікою сестер монахинь латинського обряду, а пізніше його передали державній владі та призначили під Воєводзький державний архів у Перемишлі. У приміщенні монастиря розмістили бюро архіву, а в приміщенні церкви – архівальні склади.
Отці Василіяни тривалий час марно намагалися повернути будівлю, відтак купили інший будинок у Перемишлі, на вул. Крайовей Ради Народовей, 10 (вул. Кс. О. Фудеркєвіча) і з 1960 року провадили там свою діяльність.
1 жовтня 1991 року комісія в справах нерухомості вирішила передати церкву та монастир Чинові Отців Василіян, але на основі порозуміння між монастирем і Воєводзьким архівом у Перемишлі протягом п’яти років від моменту передачі об’єкта. 26.10.1996 року монастир і церкву остаточно передали Василіянському Чину. Після виконання необхідного ремонту і пристосування до потреб 1 вересня 1997 року монастир знову заселили монахи.
Уже найближчої неділі в Перемишлі має відбутися традиційний похід від греко-католицької церкви до українського військового цвинтаря у Пикуличах. Нагадаємо, торік на цю процесію напали польські націоналісти.
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