Під Києвом вандали пошкодили склеп єврейського праведника

6 червня 2017, 09:55 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У ніч на 4 червня в селі Гнатівка під Києвом пошкодили склеп єврейського праведника Мордехая Чорнобильського.

Про це повідомляє сайт Єврейської громади Києва.

Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман заявив, що інцидент в Гнатівці став черговим "в серії нападів і осквернення єврейських могил, культових споруд і пам'ятників жертвам Голокосту в Україні".

Він закликав уряд і правоохоронні органи забезпечити охорону єврейських об'єктів.

"На жаль, ця сумна тенденція особливо посилилася в останні місяці, що викликає тривогу серед українських євреїв. Закликаю уряд і правоохоронні органи України вжити додаткових заходів щодо забезпечення безпеки єврейських об'єктів ", - йдеться в заяві.

Мордехай Тверській (Чорнобильський) - син відомого рабина Менахема Нахума, вважається великим праведником. Євреї бачили над головою рабе "вогняну корону святості". Він був похований в 1837 році посеред поля на схід від Києва. У 2015 році біля могили Мордехая Чорнобильського звели селище для розміщення єврейських біженців зі Східної України, яке отримало назву Анатевка. Фактично воно знаходиться в межах села Гнатівка.

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теги до статті:Мордехай Чорнобильський
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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