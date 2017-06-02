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Під Києвом вандали пошкодили склеп єврейського праведника
6 червня 2017, 09:55 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
У ніч на 4 червня в селі Гнатівка під Києвом пошкодили склеп єврейського праведника Мордехая Чорнобильського.
Про це повідомляє сайт Єврейської громади Києва.
Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман заявив, що інцидент в Гнатівці став черговим "в серії нападів і осквернення єврейських могил, культових споруд і пам'ятників жертвам Голокосту в Україні".
Він закликав уряд і правоохоронні органи забезпечити охорону єврейських об'єктів.
"На жаль, ця сумна тенденція особливо посилилася в останні місяці, що викликає тривогу серед українських євреїв. Закликаю уряд і правоохоронні органи України вжити додаткових заходів щодо забезпечення безпеки єврейських об'єктів ", - йдеться в заяві.
Мордехай Тверській (Чорнобильський) - син відомого рабина Менахема Нахума, вважається великим праведником. Євреї бачили над головою рабе "вогняну корону святості". Він був похований в 1837 році посеред поля на схід від Києва. У 2015 році біля могили Мордехая Чорнобильського звели селище для розміщення єврейських біженців зі Східної України, яке отримало назву Анатевка. Фактично воно знаходиться в межах села Гнатівка.
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