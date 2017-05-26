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В УПЦ (МП) заявили про акт вандалізму у храмі на Волині
26 травня 2017, 14:47 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
У ніч на 26 травня в селі Пірванче Волинської області було скоєно напад на Покровський храм Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це повідомляє прес-служба УПЦ (МП).
"Очевидно, злочинці шукали церковну касу, проте не знайшли гроші і вирішили помститися, осквернивши храм. Вандали перевернули святі дари на престолі, влаштували в приміщенні розгром", – йдеться в повідомленні.
На місці злочину працює поліція.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе