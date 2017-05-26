В УПЦ (МП) заявили про акт вандалізму у храмі на Волині

26 травня 2017, 14:47 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У ніч на 26 травня в селі Пірванче Волинської області було скоєно напад на Покровський храм Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це повідомляє прес-служба УПЦ (МП).

"Очевидно, злочинці шукали церковну касу, проте не знайшли гроші і вирішили помститися, осквернивши храм. Вандали перевернули святі дари на престолі, влаштували в приміщенні розгром", – йдеться в повідомленні.

На місці злочину працює поліція.

 

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теги до статті:Вандалізм
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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