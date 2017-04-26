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На Тернопільщині осквернили пам’ятний знак жертвам Голокосту
28 квітня 2017, 12:06 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
На околиці села Петриків, що поблизу Тернополя, вранці 28 квітня скоєно акт вандалізму на могилі жертвам Голокосту.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова єврейської общини Тернопільщини Ігор Банзерук.
«Про ганебний вчинок нам повідомили години зо дві тому. Я звернувся до правоохоронців, у СБУ, повідомив про це консула Ізраїлю в Україні Геннадія Поліщука, керівництво Всеукраїнської єврейської організації. Зараз збираємо громаду і будемо очищати пам’ятник від нечистот», - сказав Банзерук.
За його словами, за останніх десять років такі акти вандалізму на могилі жертвам Голокосту було вчинено шість разів. Зловмисників так і не затримано.
Кореспондент, який побував на місці наруги, побачив облиті маслянистою рідиною пам’ятник та вінки біля нього, розбиту посудину, в якій, ймовірно, й була невідома речовина.
Пам’ятний знак жертвам Голокосту розташований у Петрикові Тернопільського району. У цих околицях під час Другої світової війни тривали масові розстріли євреїв з місцевого гетто, яке, за даними Наукового центру юдаїки і єврейського мистецтва ім.Ф.Петрякової, вважалося найбільшим у Галичині єврейським гетто. На місці, де загинули понад 5 тис. євреїв, у 1990-х встановлено меморіальний знак із надписом: «В пам’ять пресвятих мучеників-євреїв, жорстоко знищених нацистськими вбивцями і тут похованих».
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Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
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