Вандали сплюндрували могилу Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві

Численні і малознані тепер зв’язки із Закарпаттям та закарпатськими українцями підтримував митрополит і Патріарх Йосиф Сліпий, починаючи ще зі своєї молодості, продовжуючи періодом ув’язнення і завершуючи життям на вимушеному вигнанні з рідної землі.

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Міфи про Івана Вишенського

Ми, здебільшого, не замислюємося над тим, але Іван Вишенський чи не найбільш парадоксальна фігура в історії українського письменства. Парадокс перший – автор, який за життя не користувався популярністю, раптом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. став відомим представником давнього українського письменства, ледь чи не першою його «зіркою».