Вандали сплюндрували могилу Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві

24 квітня 2017, 09:52 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу видатної української поетеси Лесі Українки. Про це повідомив теелканал Еспресо.

Вандали викрали бронзові елементи з пам’ятника Лесі Українки. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Могила поетеси Лесі Українки — пам’ятка історії національного значення, зведена 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3.

У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптором є Галина Петрашевич.

Наприкінці березня в Києві невідомі облили червоною фарбою пам’ятник князю Володимиру та пам’ятник поетесі і громадській діячці Олені Телізі, який встановили наприкінці лютого на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві.

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теги до статті:Леся Українка
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Останні коментарі

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