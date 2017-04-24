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Вандали сплюндрували могилу Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві
24 квітня 2017, 09:52 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
На Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу видатної української поетеси Лесі Українки. Про це повідомив теелканал Еспресо.
Вандали викрали бронзові елементи з пам’ятника Лесі Українки. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.
Могила поетеси Лесі Українки — пам’ятка історії національного значення, зведена 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3.
У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптором є Галина Петрашевич.
Наприкінці березня в Києві невідомі облили червоною фарбою пам’ятник князю Володимиру та пам’ятник поетесі і громадській діячці Олені Телізі, який встановили наприкінці лютого на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві.
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