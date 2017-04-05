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Окупанти зруйнували древній храм в Луганській області
6 квітня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Як передає Politeka, унікальні кадри зруйнованого окупантами давнього храму у с. Троїцькому (Луганська обл.) в Facebook опублікувала “Харківська правозахисна група”. На світлинах можна побачити, що древній храм неодноразово обстрілювали, у тому числі з “Градів”.
“Навколо церкви навіть зараз можна розгледіти безліч вирв від снарядів. До сих пір в даху кам’яної будови залишились дірки від прямих попадань “градів”. Вівтар у результаті обстрілів був розбитий вщент, ікони посічені осколками”, – пишуть активісти.
Відзначимо, що Свято-Троїцький храм – один з найбільших православних храмів Луганщини, який пережив дві війни – громадянську і Другу світову, а також радянську владу. Храм був побудований у 1840 році, проте чи зможе він жити пережити війну на Донбасі невідомо, відзначають активісти.
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