Окупанти зруйнували древній храм в Луганській області

Як передає Politeka, унікальні кадри зруйнованого окупантами давнього храму у с. Троїцькому (Луганська обл.) в Facebook опублікувала “Харківська правозахисна група”. На світлинах можна побачити, що древній храм неодноразово обстрілювали, у тому числі з “Градів”.

“Навколо церкви навіть зараз можна розгледіти безліч вирв від снарядів. До сих пір в даху кам’яної будови залишились дірки від прямих попадань “градів”. Вівтар у результаті обстрілів був розбитий вщент, ікони посічені осколками”, – пишуть активісти.

Відзначимо, що Свято-Троїцький храм – один з найбільших православних храмів Луганщини, який пережив дві війни – громадянську і Другу світову, а також радянську владу. Храм був побудований у 1840 році, проте чи зможе він жити пережити війну на Донбасі невідомо, відзначають активісти.