Юдеї та УПЦ КП скаржаться на нетолерантість у Черкасах

Міська влада Черкас стурбована тим, що національні та релігійні меншини скаржаться на ксенофобію і антисемітизм у місті, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на V4asno.com.

Приклади образливих написів у місті продемонстрував директор Черкаського обласного благодійного єврейського фонду Дмитро Співаковський під час круглого столу в Черкаській міській раді (ЧМР) з представниками національних меншин.

“Скільки ми їх не виявляли, але нікого з винуватців знайдено не було”, — зазначив Дмитро Співаковський.

Про випадки релігійної ворожнечі розповів і представник УПЦ КП о. Віталій Клим. “Коли нам минулого року законно виділили земельну ділянку, до мене телефонували й писали смс-повідомлення з погрозами й прокльонами. Крім того, завдавали матеріальну шкоду. Також є інциденти з представниками Церкви Московського Патріархату”, — зазначив він.

Церковнослужитель зазначив, що всі релігійні угруповання мають право на існування. Якщо людина хоче йти до Греко-Католицької Церкви, вірменської, чи православної Київського Патріархату — нехай іде. “Хтось взагалі не вірить в Бога, або в релігію — і це його вибір. Проте свої невдоволення не потрібно нав’язувати іншим”, — сказав представник УПЦ КП.

Він також зауважив, що кожна церква закликає до взаємоповаги, але це має бути не лише на проповідях, а й влада повинна докласти до цього зусиль.

За словами директора департаменту організаційного забезпечення ЧМР Лілії Маліщук, написи, які принижують гідність, не повинні “висіти” місяцями. Надалі міська влада реагуватиме на таке, пообіцяла вона.