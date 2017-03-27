Пам'ятник жертвам Голокосту в Тернополі відчистили СУМівці

27 березня 2017, 13:24 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

24 березня на околиці Тернополя осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Невідомі намалювали на ньому свастику та руни СС. Вже в неділю пам’ятник відчистили та повернули йому попередній вигляд представники Тернопільської міської організації «Спілка Української Молоді в Україні».

 «Дуже сумно і прикро, що знаходячись в місці, де проживає чимала частина мешканців Тернополя, коли щодня по кілька разів люди пішки та на авто минають понівечений пам’ятник – ніхто нічого не зробив. Мова не йде про політиків, депутатів по округу та іншу політичну та громадську "еліту" міста. Але мешканці району показали себе з не найкращого боку», – зазначила голова ТМО «СУМ в Україні» Леся Голик. 

«Троє дорослих людей, один юнак, 30 хвилин часу та кілька шматків кухонної дряпки для посуду. Ось і все, що було потрібно для малої справи, з великим значенням» , – продовжила Леся Голик. Про це повідомляє Галінфо.

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теги до статті:Вандалізм,СУМ
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Останні коментарі

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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