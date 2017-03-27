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Пам'ятник жертвам Голокосту в Тернополі відчистили СУМівці
27 березня 2017, 13:24 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
24 березня на околиці Тернополя осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Невідомі намалювали на ньому свастику та руни СС. Вже в неділю пам’ятник відчистили та повернули йому попередній вигляд представники Тернопільської міської організації «Спілка Української Молоді в Україні».
«Дуже сумно і прикро, що знаходячись в місці, де проживає чимала частина мешканців Тернополя, коли щодня по кілька разів люди пішки та на авто минають понівечений пам’ятник – ніхто нічого не зробив. Мова не йде про політиків, депутатів по округу та іншу політичну та громадську "еліту" міста. Але мешканці району показали себе з не найкращого боку», – зазначила голова ТМО «СУМ в Україні» Леся Голик.
«Троє дорослих людей, один юнак, 30 хвилин часу та кілька шматків кухонної дряпки для посуду. Ось і все, що було потрібно для малої справи, з великим значенням» , – продовжила Леся Голик. Про це повідомляє Галінфо.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.