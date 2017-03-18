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Поблизу Тернополя вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту
24 березня 2017, 16:10 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Поблизу Тернополя у селі Петриків вандали обмалювали свастикою пам'ятник жертвам Голокосту.
Інформацію про пошкодження меморіалу ZAXID.NET підтвердив речник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.
«Повідомлення про цей випадок до нас надійшло нещодавно. Зараз на місці ще працює слідчо-оперативна група. Невідомі особи червоною фарбою намалювали на пам'ятнику нацистську свастику. Сам знак білий, тому ці малюнки дуже помітні. Навпроти пам'ятника є приватні будинки, можливо, є відеокамери, тому будемо встановлювати, чия це робота», – розповів Сергій Крета.
За його словами, цей пам'ятник пошкодили не вперше – кілька років назад був схожий випадок, коли цей меморіал також розмалювали фарбою.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.