Поблизу Тернополя вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

24 березня 2017, 16:10 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Поблизу Тернополя у селі Петриків вандали обмалювали свастикою пам'ятник жертвам Голокосту.

Інформацію про пошкодження меморіалу ZAXID.NET підтвердив речник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

«Повідомлення про цей випадок до нас надійшло нещодавно. Зараз на місці ще працює слідчо-оперативна група. Невідомі особи червоною фарбою намалювали на пам'ятнику нацистську свастику. Сам знак білий, тому ці малюнки дуже помітні. Навпроти пам'ятника є приватні будинки, можливо, є відеокамери, тому будемо встановлювати, чия це робота», – розповів Сергій Крета.

За його словами, цей пам'ятник пошкодили не вперше – кілька років назад був схожий випадок, коли цей меморіал також розмалювали фарбою.

 

 

 

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теги до статті:Вандалізм,Голокост
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