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В Одеській області вандали розгромили єврейське кладовище
22 березня 2017, 10:01 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Невідомі розгромили єврейське кладовище в селі Березівка Одеської області, повідомляє Утро, з посиланням на сторінку в Facebook директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського.
Поліція вважає, що така ситуація на кладовищі склалася в результаті того, що багато могил є занедбаними і руйнуються, бо за ними довгий час ніхто не доглядав.
Директор Одеського музею Голокосту Павло Козленко раніше повідомив про руйнування меморіалу жертвам Голокосту на Єврейському кладовищі в селищі Саврань. Поліція і в цьому випадку вважає, що меморіал зруйнувався самостійно. За обома фактами правоохоронні органи проводять перевірку.
У грудні 2016 року невідомі осквернили могильний комплекс цадика Нахмана в Умані Черкаської області - група молодих людей увірвалася в синагогу на територію могильного комплексу, вони облили доріжки і стіни приміщення червоною фарбою і залишили свинячу голову з вирізьбленою на ній свастикою.
Зловмисників шукають досі. У січні цього року був осквернений меморіальний комплекс "Биківнянські могили" поруч з Києвом, вандали також не знайдені.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.