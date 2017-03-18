В Одеській області вандали розгромили єврейське кладовище

Невідомі розгромили єврейське кладовище в селі Березівка Одеської області, повідомляє Утро, з посиланням на сторінку в Facebook директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського.

Поліція вважає, що така ситуація на кладовищі склалася в результаті того, що багато могил є занедбаними і руйнуються, бо за ними довгий час ніхто не доглядав.

Директор Одеського музею Голокосту Павло Козленко раніше повідомив про руйнування меморіалу жертвам Голокосту на Єврейському кладовищі в селищі Саврань. Поліція і в цьому випадку вважає, що меморіал зруйнувався самостійно. За обома фактами правоохоронні органи проводять перевірку.

У грудні 2016 року невідомі осквернили могильний комплекс цадика Нахмана в Умані Черкаської області - група молодих людей увірвалася в синагогу на територію могильного комплексу, вони облили доріжки і стіни приміщення червоною фарбою і залишили свинячу голову з вирізьбленою на ній свастикою.

Зловмисників шукають досі. У січні цього року був осквернений меморіальний комплекс "Биківнянські могили" поруч з Києвом, вандали також не знайдені.