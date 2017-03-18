На Одещині підлітки зруйнували на цвинтарі 38 пам’ятників

В Одесі затримали п’ятьох підлітків, віком від 12 до 15 років, які на кладовищі села Маяки Окнянського району заради розваги зруйнували 38 пам’ятників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області, інформує Zik.

До скоєння злочину причетні п’ятеро місцевих підлітків. Як з’ясувалося, найстарший з компанії друзів ввечері запропонував задля розваги піти до кладовища та зруйнувати кілька пам’ятників, на що всі інші погодилися. Коли вони зайшли на територію цвинтарю, 15-річний хлопець зруйнував перший пам’ятник на могилі, тричі вдаривши його ногою. Інші підлітки підтримали задум товариша та всі разом почали розбивати надгробки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Неповнолітні під час спілкування з працівниками поліції розкаялись у вчиненні ними даного злочину та активно сприяли розкриттю правопорушення. За даним фактом потерпілими визнано 14 осіб.

Враховуючи що на момент скоєння кримінального правопорушення неповнолітнім не виповнилось 16 років, а відповідно до ч. 1 ст. 22 КК України, кримінальна відповідальність за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України, настає у віці 16 років, керуючись ч. 1 ст. 292 та ст. 498 Кримінально-процесуального кодексу України, а також п. 3 ч. 2 ст. 105 КК України, до Красноокнянського районного суду Одеської області направлено зазначене кримінальне провадження з клопотанням про застосування до неповнолітніх правопорушників примусових заходів виховного характеру у вигляді застереження строком на один рік.