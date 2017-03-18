В Ірпені знову осквернено і пограбовано храм УГКЦ

Ще не встигла громада пережити чергове пограбування каплиці, яке сталося минулого тижня, як злодії знову вчинили злочин. Вони проникли вночі 20 березня до храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в м. Ірпінь Київської області, розбивши цеглою вітражне вікно у вівтарі. Сигналізація в храмі не працювала, бо її саме ремонтували.

Була зламана скринька для пожертв і викрадено кошти. Крім того, пропали: радіомікрофон, нагрудний священичий посріблений хрест, продукти для недільної школи. Усе було розкидано і зруйновано.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції міста Ірпеня.

Парох і громада звертаються до всіх із проханням про молитву, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.