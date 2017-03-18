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В Ірпені знову осквернено і пограбовано храм УГКЦ
21 березня 2017, 10:07 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Ще не встигла громада пережити чергове пограбування каплиці, яке сталося минулого тижня, як злодії знову вчинили злочин. Вони проникли вночі 20 березня до храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в м. Ірпінь Київської області, розбивши цеглою вітражне вікно у вівтарі. Сигналізація в храмі не працювала, бо її саме ремонтували.
Була зламана скринька для пожертв і викрадено кошти. Крім того, пропали: радіомікрофон, нагрудний священичий посріблений хрест, продукти для недільної школи. Усе було розкидано і зруйновано.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції міста Ірпеня.
Парох і громада звертаються до всіх із проханням про молитву, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.