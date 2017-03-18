В Ірпені знову осквернено і пограбовано храм УГКЦ

21 березня 2017, 10:07 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ще не встигла громада пережити чергове пограбування каплиці, яке сталося минулого тижня, як злодії знову вчинили злочин. Вони проникли вночі 20 березня до храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в м. Ірпінь Київської області, розбивши цеглою вітражне вікно у вівтарі. Сигналізація в храмі не працювала, бо її саме ремонтували.

Була зламана скринька для пожертв і викрадено кошти. Крім того, пропали: радіомікрофон, нагрудний священичий посріблений хрест, продукти для недільної школи. Усе було розкидано і зруйновано.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції міста Ірпеня.

Парох і громада звертаються до всіх із проханням про молитву, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Вандалізм,УГКЦ
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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