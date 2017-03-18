У Києві червоною фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому

19 березня 2017, 09:22 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У центрі Києва 18 березня невідомі облили червоною фарбою пам'ятник князю Володимиру Великому. Про це повідомила в Facebook співробітниця Інституту національної пам'яті Олена Халімон, пише Bigmir)net.

"Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам'ятник Володимиру Великому. Що в головах тих, хто" воює "з пам'ятниками, важко уявити", - повідомила Халімон.

У Бабиному Яру в Києві вночі вандали облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі. Про це повідомив глава ОУН Богдан Червак.

 

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теги до статті:Вандалізм
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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