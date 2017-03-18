У Києві червоною фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому

У центрі Києва 18 березня невідомі облили червоною фарбою пам'ятник князю Володимиру Великому. Про це повідомила в Facebook співробітниця Інституту національної пам'яті Олена Халімон, пише Bigmir)net.

"Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам'ятник Володимиру Великому. Що в головах тих, хто" воює "з пам'ятниками, важко уявити", - повідомила Халімон.

У Бабиному Яру в Києві вночі вандали облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі. Про це повідомив глава ОУН Богдан Червак.