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У Києві червоною фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому
19 березня 2017, 09:22 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
У центрі Києва 18 березня невідомі облили червоною фарбою пам'ятник князю Володимиру Великому. Про це повідомила в Facebook співробітниця Інституту національної пам'яті Олена Халімон, пише Bigmir)net.
"Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам'ятник Володимиру Великому. Що в головах тих, хто" воює "з пам'ятниками, важко уявити", - повідомила Халімон.
У Бабиному Яру в Києві вночі вандали облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі. Про це повідомив глава ОУН Богдан Червак.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.