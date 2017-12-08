У Швеції синагогу закидали "коктейлями Молотова"

20 осіб в масках закидали синагогу в Гетеборзі (Швеція, - ред.) пляшками із запальною сумішшю. Про це повідомляє Бігмір з посиланням на Expressen.

Інцидент стався увечері 9 грудня. У будівлі синагоги перебувало близько 30 осіб.

"У синагогу кинули кілька коктейлів Молотова. У пляшках був бензин", - відзначили в місцевій поліції.

У будівлі синагоги було близько 30 людей. Поліцейські оточили місце інциденту.

Глава Єврейської асамблеї Гетеборга Аллан Стуцінскі не виключив, що інцидент може бути пов'язаний з з ситуацією, що загострилася в Єрусалимі.

6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Надалі туди з Тель-Авіва має переїхати посольство Сполучених Штатів.

Рішення американського лідера викликало хвилю протестів в Палестинській автономії і низці мусульманських країн, а також спровокувало зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силовиками.