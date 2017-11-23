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Президент Чехії просив Путіна вплинути на звільнення Ігоря Козловського
24 листопада 2017, 13:05 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Президент Чехії Мілош Земан повідомив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 21 листопада попросив його вплинути на звільнення утримуваного бойовиками на Донбасі українського вченого, історика-релігієзнавця Ігоря Козловського. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Виступаючи перед журналістами в Москві 23 листопада, Земан розповів, що попросив Путіна вплинути на звільнення Козловського через помічника російського президента Владислава Суркова. Його голова чеської держави назвав «таким зв’язковим, офіцером зв’язку між Росією і Донецькою республікою», як він назвав підтримуване Росією незаконне сепаратистське збройне угруповання «ДНР».
«Це можна технічно вирішити так, щоб його (Козловського) внесли, відповідно до мінських домовленостей, до переліку на обмін чи то заручниками, чи ув’язненими», – сказав Земан, як його цитує сайт празького Граду, резиденції президента Чехії.
Як сказав Земан, він приблизно півроку тому написав листа ватажкові «ДНР» Олександрові Захарченку і «просив його з гуманітарних підстав, через те, що він хворий, тобто не Захарченко, а Козловський, звільнити його з ув’язнення».
«Констатую, що відповіді я не отримав, що є хамство і неввічливість, так що наступного разу я буду висловлюватися про «Донецьку республіку» вкрай гидливо», – додав Земан.
Згадавши, що Козловський, якого бойовики звинуватили у «шпигунстві», є автором близько 50 фахових книжок, президент Чехії зауважив: «Якби я написав 50 книжок, я не мав би часу на шпигунство».
У травні так званий «військовий трибунал «ДНР» «засудив» незаконно утримуваного донецькими бойовиками українського історика і релігієзнавця Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі. Як повідомив син ученого Олександр Козловський, «суд» бойовиків «не взяв до уваги ані вік 63-річного вченого, ані те, що в утримуваного є син-інвалід, який потребує його піклування».
В Україні і по світу неодноразово проходили акції #FreeKozlovsky із вимогою звільнити Ігоря Козловського з полону бойовиків. Правозахисна організація Amnesty International визнала Ігоря Козловського «в’язнем сумління».
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