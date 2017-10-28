Аміна Окуєва загинула як шагідка, мучениця, - муфтій Саїд Ісмагілов

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов вважає, що Аміна Окуєва загинула як шагідка, мученця, яка віддала життя за Аллага.

Про це він написав на своїй сторінці на Фейсбуці.

«Ми всі належим Аллагу, і ми всі до Нього повертаємось.

Душа і серце болить, розум ще відмовляється усвідомити це, але надішло підтвердження смерті нашої героїчної сестри-мусульманки Аміни Окуєвої.

Вона героїчна жінка-воїн. Вона дуже старанна мусульманка, вона завжди молилась, дотримувалась посту, і відповідала високим моральним якостям, що притаманні віруючим! Вона захищала Україну, і не боялась смерті. Я свідчу про те, що вона загинула шагідом - мучеником, що віддала життя заради Аллага на шляху справедливості та увійде до Раю», - зазначив муфтій.

Саїд Ісмагілов запевнив, що Аміну Окуєву ставитимуть як «приклад героїчної української мусульманки» та молитимуться за неї.

«Але важливо, щоб і в цьому житті зберігалась пам'ять про героїв. Тому я прошу, щоб Аміні Окуєвій посмертно дали звання Героя України. Я свідчу, що вона повністю гідна бути героєм нашої країни.

Нехай Всевишній Аллаг буде Милостивим до нашої Аміни!», - наголосив муфтій Саїд Ісмагілов.

Учора, 30 жовтня, унаслідок диверсійного нападу під Києвом загинула Аміна Окуєва. Напад стався у селищі Глеваха під Києвом.

Народний депутат України, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що автомобіль Окуєвої обстріляли з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

"Унаслідок отриманих поранень Аміна загинула. Адам Осмаєв зазнав поранень, але буде жити. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Україна завжди буде пам'ятати і сумувати за своєю прекрасною і чистою дочкою. Приношу свої співчуття рідним і близьким Аміни. Кращою пам'яттю про неї буде справедлива відплата всім тим, хто був причетний до цього страшного вбивства", - написав він.

Аміна Окуєва - український лікар, громадський активіст та військовослужбовець чеченського походження. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2». Народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному. До України повернулася 2003 року через Другу чеченську війну, вступила до Одеського медичного університету, який закінчила за спеціалізацією загальна хірургія. Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном в Одесі. З початком Євромайдану вступила до Самооборони, де була лікарем 8-ої Афганської сотні. З початком війни на сході України, у липні 2014 року, вступила до лав батальйону «Київ-2», куди була записана фельдшером, проте за словами самої Аміни Окуєвої медициною займалася мало. Брала участь в обороні Дебальцевого, виконуючи бойові завдання поблизу Чорнухиного у Луганській області. Пізніше служила у батальйоні «Золоті ворота». Брала участь у створенні Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, служила прес-офіцером батальйону, домагалася надання батальйону офіційного статусу від МВС.