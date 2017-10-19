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Священики УПЦ (МП) в Кадіївці благословили полк “козаків ЛНР” на війну з Україною
20 жовтня 2017, 10:08 | Тероризм | 1 | | Код для блогу | |
Священики УПЦ (Московського Патріархату) в місті Кадіївка (колишній Стаханов) на Луганщині благословили на війну проти України більш як 140 бойовиків так званого “6-го гвардійського окремого мотострілецького козачого полку” 2-го армійського корпусу “ЛНР”.
Про це повідомляє Новинарня з посиланням на сайт бойовиків.
Подія сталася на Покрову, 14 жовтня, в храмі святого великомученика і цілителя Пантелеймона, передають сепаратистські ЗМІ.
Священики УПЦ (МП), які благословили бойовиків НЗФ – протоєрей Сергій Варнавський та протоєрей Іоан Реденко.
Очолив” торжества” командир полку Володимир Полуполтінних.
Після урочистого проголошення “козачої присяги 1918 року” рядові, сержанти і офіцери зі складу НЗФ “ЛНР” приклалися в храмі до Євангелія, хрестів і святкових ікон. Потім, підійшовши до прапорів і сівши на коліно, цілували шашку і полковий прапор з георгіївською стрічкою.
“У напутній проповіді отець Сергій пояснив, що Луганська земля перебуває під покровом Божої Матері, як і сам полк, в який вона явилася в 2014 році ще при першому командирі Дрьомову П. Л. через свій образ “Ікону Богородиці Луганської”.
Священнослужитель УПЦ (МП) побажав усім захисникам кріпості духу, вірності обов’язку та слову, а також перемоги над супостатами, зрадниками Віри Православної, вбивцями мирного населення і руйнівниками російського Донбасу”.
Прес-секретар голови Верховної Ради України, громадський активіст Андрій Ковальов, реагуючи на події, закликав очільників Московського патріархату в Україні заборонити служіння двом “терористам у рясах”, а СБУ – оголосити отців Сергія Варнавського та Іоана Реденка в розшук.
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- 20 жовтня 2017, 10:53| Коментувати коментар
"Прес-секретар голови Верховної Ради України, громадський активіст Андрій Ковальов, реагуючи на події, закликав очільників Московського патріархату в Україні заборонити служіння двом “терористам у рясах”, а СБУ – оголосити отців Сергія Варнавського та Іоана Реденка в розшук." А якщо відверто, то, як відомо, від яблуні яблучко далеко не котиться. Й тому, як виглядає, варто було би ЗАБОРОНИТИ служіння в Україні структур і організацій Московського Патріархату - як такого. А СБУ предметно зайнятися діяльністю найбільш його - затято-одіозних і активно-агресивних - колаборантсько-проімперських держзрадників.
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