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Терористи планували вибухи у знаменитому соборі Барселони – Святого Сімейства
21 серпня 2017, 10:43 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Терористи, що влаштувати атаки в Барселоні і Камбрілсі, спочатку планували три вибухи в Барселоні, включаючи собор Святого Сімейства (Sagrada Familia).
Про це, посилаючись на дані поліції та іспанських ЗМІ, повідомляє Українська правда.
Для організації цих вибухів терористи виготовляли бомби у каталонському містечку Альканар.
Відповідно до джерела видання у правоохоронних органах, терористи планували влаштувати вибухи в трьох місцях. Крім Собору Святого Сімейства, місцем для теракту була обрана вулиця Рамбла (де і був проведений теракт). Третє місце для вибуху терористи не обрали, проте схилялися провести вибух в порту.
Однак вибух у будинку, де виготовлялася вибухівка, змусив терористів змінити свої плани.
У виданні уточнюють - для приготування вибухівки терористи використовували балони з газом і тріпероксід ацетону. На місці вибуху у Альканарі поліція виявила 106 балонів з бутаном.
Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.
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