Папа молиться за жертви теракту в Барселоні

18 серпня 2017, 10:48 | Тероризм | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Святіший Отець з великою стурбованістю довідався про те, що відбувається у Барселоні. Папа молиться за жертви цього теракту й бажає висловити свою близькість всьому іспанському народові, особливо, пораненим та родичам жертв», – йдеться у заяві Речника Апостольської Столиці Ґреґа Берка щодо теракту в Барселоні.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Як відомо, у Баселоні 17 серпня вчинено теракт - в натовп в’їхала вантажівка. Внаслідок нападу загинуло 13 людей, приблизно сто отримали поранення.

 

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теги до статті:Тероризм,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    • Halo | 18 серпня 2017, 13:02

      Нарешті адекватний матеріал на цю тему. Нажаль, навіть у сусідній статті вже припустилися помилки, змішуючи народні традиціїї 14 та 19 серпня,

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

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