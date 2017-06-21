Бойовики "ДНР" проводять профілактичні бесіди з протестантами

25 червня 2017, 09:08 | Тероризм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Протягом червня у Горлівці представниками "МГБ ДНР" та інших структур проводяться бесіди з представниками протестантських віровчень про необхідність демонстрації лояльного ставлення до "влади ДНР" при спілкуванні з кліриками неокупованих територій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор руху "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, передає Depo.ua.

Після проведення в травні засідання "комітету з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань ДНР народної ради ДНР", на якому було обговорено питання необхідності розробки порядку проведення "державної експертизи" при "реєстрації" релігійних організацій на території "ДНР", спостерігається посилення тиску з боку "органів влади ДНР" щодо прихильників протестантського віровчення.

Також представниками адміністрації окупантів в н.п. Горлівка отримана вказівка з "адміністрації глави ДНР" про надання всілякого сприяння представникам Горлівської єпархії УПЦ МП з питань отримання земельних ділянок, надання будівель у власність або користування та у вирішенні інших проблемних питань.

 

Система Orphus
теги до статті:Протестанти на Донбасі,Російська агресія проти України,Тероризм
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

      Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

    • haha | 23 червня 2017, 11:20

      Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

      Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

      ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

    Популярні статті місяця