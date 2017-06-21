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Бойовики "ДНР" проводять профілактичні бесіди з протестантами
25 червня 2017, 09:08 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Протягом червня у Горлівці представниками "МГБ ДНР" та інших структур проводяться бесіди з представниками протестантських віровчень про необхідність демонстрації лояльного ставлення до "влади ДНР" при спілкуванні з кліриками неокупованих територій.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор руху "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, передає Depo.ua.
Після проведення в травні засідання "комітету з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань ДНР народної ради ДНР", на якому було обговорено питання необхідності розробки порядку проведення "державної експертизи" при "реєстрації" релігійних організацій на території "ДНР", спостерігається посилення тиску з боку "органів влади ДНР" щодо прихильників протестантського віровчення.
Також представниками адміністрації окупантів в н.п. Горлівка отримана вказівка з "адміністрації глави ДНР" про надання всілякого сприяння представникам Горлівської єпархії УПЦ МП з питань отримання земельних ділянок, надання будівель у власність або користування та у вирішенні інших проблемних питань.
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