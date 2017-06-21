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Бойовики ІДІЛ підірвали головну мечеть Мосула
22 червня 2017, 11:34 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі, повідомляє LB. UA з посиланням на Reuters.
Вибух здійснено в той момент, коли іракські військові просунулися вглиб міста, наголошує міністерство оборони Іраку.
Мечеть Ан-Нурі була побудована в XII столітті на західному березі річки Тигр. Вона кілька разів перебудовувалася, востаннє - в 1944 році. Мечеть має значення для ІДІЛ тим, що в липні 2014 року голова організації Абу Бакр аль-Багдаді заявив про створення міжнародного халіфату.
Операцію зі звільнення Мосула від бойовиків розпочали в жовтні 2016 року. Штурм західної частини міста почався в травні.
Як повідомлялося 19 червня, влада Іраку закликала бойовиків ІДІЛ у Мосулі "здатися або загинути". Жителів Мосула закликали "триматися подалі від відкритих просторів і використовувати будь-яку можливість втікати".
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