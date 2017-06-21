Бойовики ІДІЛ підірвали головну мечеть Мосула

22 червня 2017, 11:34 | Тероризм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі, повідомляє LB. UA з посиланням на Reuters.

Вибух здійснено в той момент, коли іракські військові просунулися вглиб міста, наголошує міністерство оборони Іраку.

Мечеть Ан-Нурі була побудована в XII столітті на західному березі річки Тигр. Вона кілька разів перебудовувалася, востаннє - в 1944 році. Мечеть має значення для ІДІЛ тим, що в липні 2014 року голова організації Абу Бакр аль-Багдаді заявив про створення міжнародного халіфату.

Операцію зі звільнення Мосула від бойовиків розпочали в жовтні 2016 року. Штурм західної частини міста почався в травні.

Як повідомлялося 19 червня, влада Іраку закликала бойовиків ІДІЛ у Мосулі "здатися або загинути". Жителів Мосула закликали "триматися подалі від відкритих просторів і використовувати будь-яку можливість втікати".

 

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теги до статті:ІДІЛ,Мечеть,Тероризм
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    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

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    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

      ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

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