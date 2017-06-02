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На Трійцю терористи на Донбасі 60 раз обстріляли українських військових
5 червня 2017, 10:42 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Вчора вдень російсько-терористичні бандформування трохи знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін, проте вже з настанням сутінків бойовики значно підвищили інтенсивність і руйнівний характер своїх збройних провокацій уздовж всього фронту.
Про це повідомляє "ДС" з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Впродовж минулої доби проросійські НВФ 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі 9 разів використовували заборонену мінськими домовленостями озброєння.
В результаті бойових дій двоє бійців сил АТО отримали поранення.
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* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной