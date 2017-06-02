На Трійцю терористи на Донбасі 60 раз обстріляли українських військових

Вчора вдень російсько-терористичні бандформування трохи знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін, проте вже з настанням сутінків бойовики значно підвищили інтенсивність і руйнівний характер своїх збройних провокацій уздовж всього фронту.

Про це повідомляє "ДС" з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Впродовж минулої доби проросійські НВФ 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі 9 разів використовували заборонену мінськими домовленостями озброєння.

В результаті бойових дій двоє бійців сил АТО отримали поранення.