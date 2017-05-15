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Бойовики погодились включити до списку обміну релігієзнавця Ігоря Козловського
16 травня 2017, 09:36 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Українська сторона завершила процедуру верифікаціі осіб, яких можна помилувати заради звільнення заручників ,але які відмовляються переміщатися в ОРДЛО. Інша сторона, натомість, продовжує тягти волинку і вимагає уточнення ще по деяким прізвищам.
Про це у себе на Фейсбуці написала представник України у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.
За її словами, бойовики погодилися включити до списку обміну відомого релігєзнавця Ігоря Козловського, проте дату визволення вченого ще узгоджено.
«Важливо, що всі сторони визнали, що Україна провела велику роботу і продемонструвала компроміс, прогрес, що наближає нас до звільнення заручників. Також інша сторона, нарешті, пообіцяла, в т ч в форматі ТКГ (тристоронньої контактної групи), що при узгодженні остаточних списків до них включать І. Козловського. Питання тільки в тому, коли інша сторона перестане вигадувати надумані причини зволікання і ми узгодимо дату звільнення», - заявила Геращенко.
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