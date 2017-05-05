Human Rights Watch закликає негайно звільнити вченого Козловського

7 травня 2017, 10:36 | Тероризм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає угруповання «ДНР» негайно звільнити вченого Ігоря Козловського, якого «військовий трибунал «ДНР» засудив до майже трьох років ув’язнення. Про це йдеться в заяві, поширеній HRW у суботу, повідомляє Радіо Свобода.

«Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований», – заявила представник організації Таня Купер. Вона наголосила, що Козловського утримували за ґратами суто за його політичні погляди.

У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.

«За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя у регіоні, у Козловського було мало шансів на справедливий суд», – зазначила Таня Купер.

«Вся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозиції до дій сепаратистів», – вважають у HRW.

3 травня «військовий трибунал «ДНР» засудив незаконно утримуваного донецькими бойовиками українського історика і релігієзнавця Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі. Про це повідомив син ученого Олександр Козловський. Він зазначив, що «суд» бойовиків «не взяв до уваги ані вік 63-річного вченого, ані те, що в утримуваного є син-інвалід, який потребує його піклування».

Бойовики аргументували затримання і суд над Ігорем Козловським тим, що він – «особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених у «ДНР» організацій, зокрема, членами партії «Свобода» у 2014 році». Угруповання «ДНР» також звинуватило вченого у «незаконному зберіганні вибухових речовин». Родичі ці звинувачення заперечують.

В Україні і та за її межам неодноразово відбувалися акції #FreeKozlovsky із вимогою звільнити Ігоря Козловського з полону бойовиків.

 

 

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теги до статті:Ігор Козловський,Російська агресія проти України,Тероризм
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