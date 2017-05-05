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Патріарх Кирил відмовився допомагати у визволенні релігєзнавця Ігоря Козловського
5 травня 2017, 10:03 | Тероризм | 0 | | Код для блогу | |
Майже на три роки самопризначений трибунал так званої "ДНР" засудив українського вченого Ігоря Козловського - історика та релігієзнавця назвали особливо неблагонадійним громадянином і не стали зважати на 63-річний вік і опіку над сином, який має синдром Дауна.
Українські вчені просили посприяти у звільненні колеги навіть предстоятеля РПЦ патріарха Кирила, але той не став цього робити, йдеться в сюжеті ТСН.
"Ми живемо в дуже складний час – час вибору. Цей вибір завжди між світлом і темрявою, добром і злом, миром і війною", - говорив Козловський навесні 2014 року в Донецьку, коли приходив на тамтешній молитовний майдан, щоб із різними конфесіями молитися за мир. У січні 2016 р. вченого захопили терористи з "ДНР" за сфабрикованою справою, звинувачуючи в диверсії на користь України. Протримавши полоненого рік та майже чотири місяці в підвалі, трибунал бойовиків ухвалив рішення: ув'язнити українця на два роки та вісім місяців.
"Обмежили всілякі контакти, немає ні телефонного дзвінка. Хоча просили різні організації церковні, щоб дозволили хоча б на Різдво чи на Великдень – немає ніякої реакції", - розповідає дружина Валентина Козловська.
За її словами, єдине, що просив чоловік через адвоката – це книжки, журнали та лампочки, щоби мати змогу бодай читати. Родина вченого нині живе в столиці. Сам історик не полишав окуповану територію, бо піклувався про сина Святослава – у хлопця синдром Дауна.
"Він постійно дивиться його фотографії і не можемо пояснити, чому батька так довго немає", - каже інший син Олександр Козловський.
Переговори з бойовиками за весь час результату не принесли.
"Дуже важко йдуть переговори, бо навіть ті списки, які намагаються узгодити, в нашій версії обовязково стоїть Ігор. Інша сторона до сьогодні не включала пана Ігоря до цих списків", - твердить віце-спікер ВР Ірина Геращенко.
Митці, науковці та просто небайдужі українці влаштували в соцмережах флешмоб із вимогою звільнити Козловського, однак цього розголосу виявилося замало. Релігієзнавці звернулися з проханням про порятунок заручника до УПЦ Московського Патріархату, але безрезультатно.
"Це взагалі крамола. Ми звернулися навіть до патріарха Кирила з проханням визволити Ігоря, але одержали листа такого змісту, що це ваша внутрішня справа", - розповів заступник директора Інституту філософії професор Анатолій Колодний.
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"Сім верст до небес- та все лісом".
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