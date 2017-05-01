"Військовий трибунал" "ДНР" виніс вирок релігієзнавцю Ігорю Козловському

4 травня 2017, 10:37 | Тероризм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі релігієзнавця, історика Ігоря Козловського.

Про таке рішення "військового трибуналу" неіснуючої "ДНР" повідомив його син Олександр Козловський на своїй сторінці в Facebook, пише Українська правда.

"Сьогодні Військовий трибунал "ДНР" виніс обвинувальний вирок у справі Ігоря Козловського: 2 роки і 8 місяців позбавлення волі. Ні вік Ігоря Козловського, ні син-інвалід, що знаходиться у нього під опікою, не стали пом'якшуючими обставинами для суду", - написав він .

"Так званий суд аргументував свою позицію тим, що Ігор Козловський - особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених в "ДНР" організацій, зокрема, членами партії "Свобода" в 2014 році", - додав він.

"Залишається сподіватися тільки на широку громадську підтримку та ефективні дії української влади і міжнародних організацій в процесі звільнення Ігоря Козловського", - написав Олександр.

"Від імені всієї нашої родини, хочу подякувати всім, хто відгукнувся і приєднався до акції #FreeKozlovskyy і максимально поширював інформацію про нашу ситуацію. Тільки спільними зусиллями ми зможемо максимально наблизити довгоочікуваний момент звільнення дорогої нам людини", - додав він.

Бойовики затримали Козловського - вченого, який брав участь у відродженні українського козацтва 26 січня 2016 року.

Бойовики заявили, що вчений-релігієзнавець Козловський, який був викрадений в Донецьку, міг "дестабілізувати ситуацію" на території окремих окупованих районів Донецької області.

 

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теги до статті:Ігор Козловський,Російська агресія проти України,Тероризм
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