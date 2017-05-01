"Військовий трибунал" "ДНР" виніс вирок релігієзнавцю Ігорю Козловському

Бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі релігієзнавця, історика Ігоря Козловського.

Про таке рішення "військового трибуналу" неіснуючої "ДНР" повідомив його син Олександр Козловський на своїй сторінці в Facebook, пише Українська правда.

"Сьогодні Військовий трибунал "ДНР" виніс обвинувальний вирок у справі Ігоря Козловського: 2 роки і 8 місяців позбавлення волі. Ні вік Ігоря Козловського, ні син-інвалід, що знаходиться у нього під опікою, не стали пом'якшуючими обставинами для суду", - написав він .

"Так званий суд аргументував свою позицію тим, що Ігор Козловський - особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених в "ДНР" організацій, зокрема, членами партії "Свобода" в 2014 році", - додав він.

"Залишається сподіватися тільки на широку громадську підтримку та ефективні дії української влади і міжнародних організацій в процесі звільнення Ігоря Козловського", - написав Олександр.

"Від імені всієї нашої родини, хочу подякувати всім, хто відгукнувся і приєднався до акції #FreeKozlovskyy і максимально поширював інформацію про нашу ситуацію. Тільки спільними зусиллями ми зможемо максимально наблизити довгоочікуваний момент звільнення дорогої нам людини", - додав він.

Бойовики затримали Козловського - вченого, який брав участь у відродженні українського козацтва 26 січня 2016 року.

Бойовики заявили, що вчений-релігієзнавець Козловський, який був викрадений в Донецьку, міг "дестабілізувати ситуацію" на території окремих окупованих районів Донецької області.